Cinco crianças são resgatadas em estado de abandono no Noroeste

Em estado de abandono, cinco crianças, entre elas um bebê de 7 meses, foram resgatadas de uma casa na noite de ontem (2), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A mãe, uma mulher de 26 anos, foi encaminhada para prestar depoimento na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e logo depois liberada.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local para atender uma denuncia de abandono os policiais militares encontraram as crianças com uma tia e alguns familiares, elas estavam sem roupas, sem comida e todas sujas. Segundo os policiais, a casa estava em situação precária, desorganizada e suja.

O bebê de 7 meses foi encontrado de bruços em um “bebê conforto” que estava no chão, sem roupas apenas de fraldas. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças foram encaminhadas para os cuidados de uma tia, a mãe pode responder por maus tratos.

