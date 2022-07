Capital vai receber 160 casas com modelo sustentável

O sonho dos 42 mil campo-grandenses que aguardam por uma casa própria, ganhou uma nova esperança após a aprovação de quatro novos projetos habitacionais da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) junto ao Governo Federal. Serão construídas 504 novas moradias, sendo que 164 são do projeto pioneiro de habitação de interesse sustentável, que terão até placas solares.

Para o O Estado, o diretor de atendimento, administração e finanças da Amhasf, Cláudio Marques Costa Júnior informou que os quatro projetos selecionados subsidiarão 150 moradias no bairro Nova Bahia, 120 unidades do loteamento Costa Verde e 70 moradias no Jardim Antártica. Além das 164 novas moradias sustentáveis que serão construídas no Bairro Paulo Coelho Machado.

“O projeto sustentável é voltado para as famílias que ganham até R$ 2 mil mensais. Dentre as características do projeto está a parte de economia de energia, de reaproveitamento de água e vários outros pontos que o tornam um projeto de grande relevância onde apenas duas capitais no Brasil foram contempladas: Campo Grande e Londrina. Buscando a sustentabilidade e desenvolvimento econômico da cidade o projeto terá de placas solares a itens que possam reduzir o calor dentro da unidade, não sendo necessário utilizar ar- -condicionado ou ventiladores periodicamente”, explicou.

Quanto ao valor do empreendimento sustentável que prevê até salas multiusos para atender todas as pessoas dentro do mesmo empreendimento com saúde, educação, entre outros. Cláudio informou que a contrapartida do Governo Federal por unidade será de R$ 130 mil.

“O FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) ele é para atendimento das famílias de extrema vulnerabilidade, praticamente 70% é subsidiado pelo Governo Federal. Então essas famílias vão pagar uma parcela de até R$280 que varia de acordo com a renda de cada família e o restante é subsídio”, revelou.

O projeto ainda não tem data marcada para o início das construções, mas garante que a etapa de licitação deve acontecer em breve. “O primeiro passo foi a publicação do Diário Oficial da União que saiu semana passada onde homologou que Campo Grande vai receber os quatro projetos. A partir desse agora nós vamos promover o edital de licitação do chamamento público para selecionar a empresa que vai construir esses empreendimentos”, ponderou.

Cabe destacar que o Ministério do Desenvolvimento Regional prevê um prazo de 120 dias para que os municípios contemplados apresentam a empresa contratada para construir as moradias populares.

Na Agência Municipal de Habitação, 42 mil cadastros esperam pela realização do sonho de ter uma moradia própria. “Nós vamos trabalhar a partir do meio do ano na depuração nesse cadastro pois identificamos algumas, coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, tem pessoas que não moram em Campo Grande, que são do interior do Estado e estão no nosso cadastro”, acrescentou.

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Regional das 2.993 unidades que serão disponibilizadas no Brasil pelo programa do Governo Federal, , quase 20% serão destinadas à Capital Sul-Mato-Grossense.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS

