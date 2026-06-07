Audiência para ouvir testemunhas em ação sobre jogo do bicho acontece nesta segunda-feira

Processo é derivado da Operação Successione e deputado federal está entre as testemunhas ouvidas

Acontece nesta segunda-feira (8), as 8h30, audiência de instrução e julgamento de uma das ações penais decorrentes da 4ª Fase da Operação Successione, investigação que apura a atuação de uma organização criminosa ligada à exploração do jogo do bicho em Campo Grande.

A ação foi marcada pela Justiça de Mato Grosso do Sul e uma das testemunhas que deverá ser ouvida é o deputado federal Dagoberto Nogueira (PP-MS), convocado para prestar depoimento no processo. Ao Jornal O Estado, Dagoberto afirmou que a inclusão doseu nome no caso seria apenas para ‘enrolar’, já que le não teria envolvimento e que posteriormente pode ser retirado.

Além do parlamentar, os réus Rhiad Abdulahad e Jonathan Gimenez Grance, ambos presos preventivamente durante a operação, deverão comparecer presencialmente, com escolta autorizada pela Justiça. Já os acusados identificados como Jorge, Rafael, Marcelo e Gilberto participarão da audiência por videoconferência. Flávio Henrique Espíndola Figueiredo será intimado por edital após a renúncia de seu advogado e em razão de estar em local incerto.

A audiência está marcada para acontecer no Plenário Menor do Júri, no Fórum da Capital, e envolve mais de 20 acusados. Em despacho publicado nesta segunda-feira (1º) no Diário da Justiça Eletrônico, o juiz José Henrique Kaster Franco, da 4ª Vara Criminal de Competência Residual, homologou a desistência de algumas testemunhas e determinou a imediata intimação das demais pessoas que ainda deverão ser ouvidas.

O deputado federal testemunha na 4ª fase da Operação Successione, que prendeu 20 pessoas em novembro de 2025, que teve como alvos Rhiad e Jonathan. A investigação acusa também Roberto, Jorge e Rafael, membros da família Razuk. Houve ainda o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju e Ponta Porã.

No caso do deputado federal, o magistrado determinou a expedição de mandado de intimação e o envio de ofício ao gabinete parlamentar para viabilizar sua participação na data marcada ou, caso necessário, o ajuste prévio de uma nova data para o depoimento, observando a prerrogativa prevista no artigo 221 do Código de Processo Penal.

A decisão também estabelece que as testemunhas sejam intimadas independentemente do prazo previsto em norma administrativa do Tribunal de Justiça, devido à proximidade da audiência. Caso os mandados não sejam cumpridos a tempo, a comunicação poderá ocorrer por meio do Sistema de Intimação Remota (Sitra).

Para testemunhas que residem fora de Campo Grande, foi autorizada a participação por videoconferência. Se não houver telefone cadastrado nos autos, as defesas deverão informar os contatos em até 48 horas ou comunicar se as testemunhas comparecerão espontaneamente. O Tribunal de Justiça também disponibilizou acesso remoto para os participantes que estiverem fora da comarca.

Operação Successione

A ação penal tem origem na Operação Successione, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado em dezembro de 2023. As investigações tiveram início após uma série de roubos de malotes ligados à exploração do jogo do bicho em Campo Grande. Segundo o Ministério Público, os crimes indicavam uma disputa pelo controle da atividade ilegal na Capital.

Durante as apurações, o Gaeco concluiu que a organização investigada atuava para expandir sua influência sobre a exploração do jogo do bicho e utilizava intimidação e violência para consolidar domínio sobre o setor. De acordo com os investigadores, o grupo seria composto por policiais militares da reserva e por um ex-policial militar, que utilizariam a experiência na área de segurança e o porte de armas para fortalecer a atuação da organização.

A operação foi desencadeada poucos meses depois de outra ação que resultou na apreensão de aproximadamente 700 máquinas utilizadas na exploração do jogo do bicho em um imóvel apontado como centro de operações do esquema, localizado no bairro Monte Castelo.

A primeira fase da Operação Successione de dezembro de 2023 teve como alvo dez investigados, entre eles o então deputado estadual Neno Razuk (PL). Na ocasião, ele negou qualquer envolvimento com os fatos investigados. Dias depois, uma segunda etapa da operação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, um dos nomes apontados pelo Gaeco como figura histórica da exploração do jogo do bicho na região sul do Estado é Roberto Razuk, ex-deputado estadual e pai de Neno.

A segunda etapa ocorreu em dezembro de 2023 e cumpriu o 12 mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. A terceira fase ocorreu em janeiro de 2024, com dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão e a 4ª fase, cuja audiência ocorre nesta semana, foi deflagrada em novembro de 2025.

Por Lucas Artur, Danielly Carvalho

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