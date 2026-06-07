Agenda da ALEMS terá audiência, missa e visitas de estudantes

Programação da semana inclui debate sobre identidade nacional, capacitações e eventos no Parlamento

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá uma semana marcada por atividades religiosas, debates, capacitações, eventos institucionais e visitas de estudantes entre os dias 8 e 12 de junho. Além das sessões plenárias ordinárias e da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a programação prevê audiência pública, palestras, workshop e o encerramento de encontros formativos realizados em diferentes regiões do Estado.

As atividades começam na segunda-feira (8) com a tradicional Missa do Divino Espírito Santo, marcada para às 8h30 no saguão Nelly Martins. A celebração foi proposta pelo deputado estadual Junior Mochi (MDB) e integra o calendário de eventos que valorizam as manifestações religiosas e culturais presentes na comunidade sul-mato-grossense. A cerimônia deve reunir parlamentares, servidores e convidados para um momento de reflexão e espiritualidade.

Ainda na segunda-feira, às 10h, será realizada a palestra “Linguagem Simples no Processo Legislativo”, na sala multiuso da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. A atividade busca apresentar conceitos e práticas voltados à comunicação clara e acessível, contribuindo para tornar mais compreensíveis as normas, os procedimentos e demais atos do Poder Legislativo para a população.

Na quarta-feira (10), o Plenário Júlio Maia recebe, a partir das 14h, uma audiência pública para discutir aspectos da identidade brasileira e as características próprias de Mato Grosso do Sul. O debate ocorre em referência aos 90 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foi proposto pelo deputado Roberto Hashioka (Republicanos). A expectativa é reunir especialistas, representantes de instituições públicas e membros da sociedade civil para refletir sobre a formação histórica, cultural, econômica e social do Estado.

A programação de quinta-feira (11) começa com a visita de alunos da Escola Estadual Senador Filinto Müller, do município de Fátima do Sul. A atividade, realizada no período da manhã, foi sugerida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), e tem como objetivo proporcionar aos estudantes a oportunidade de conhecer o funcionamento do Parlamento estadual, seus espaços institucionais e o processo de elaboração das leis.

No mesmo dia, às 19h, o plenário sediará a cerimônia de encerramento dos encontros regionais formativos de Mato Grosso do Sul. O evento contará com a participação do palestrante David Valente e tem como proponente o deputado Junior Mochi. A iniciativa reúne participantes de diferentes regiões do Estado e busca fortalecer ações de capacitação e desenvolvimento de lideranças.

Encerrando a agenda especial da semana, na sexta-feira (12), às 10h, a Escola do Legislativo promove o workshop “Eficiência Financeira com Milhas”. A atividade será realizada na sala multiuso da instituição e abordará estratégias para o uso inteligente de programas de milhagem, oferecendo orientações voltadas à educação financeira e ao melhor aproveitamento de benefícios relacionados a viagens e consumo.

Por Danielly Carvalho

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram