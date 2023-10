Audiência e eventos que integram a Semana do Servidor marcam semana

A programação da semana de 22 a 28 outubro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com vários eventos em comemoração alusiva à Semana Estadual do Servidor Público, audiência pública, posses dos membros de Frentes Parlamentares, seminário, além das sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Segunda-feira (23) das 8h às 17h, no Plenário Deputado Júlio Maia, será realizada a audiência pública com o tema “Autismo, Inclusão e Direitos: Um Diálogo à Compreensão para Proteção”. O evento é de proposição do deputado Neno Razuk (PL). Médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, advogados e professores devem participar dos debates e palestras. Na ocasião, também será lançada uma cartilha com informações sobre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que serão distribuídas à comunidade.

Em comemoração alusiva à Semana Estadual e Dia do Servidor Público, a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet promoverá várias atividades (leia mais aqui). Na segunda-feira, das 9h às 11h, acontecerá o workshop “Vida Próspera”, ministrado pelo psicólogo Luciano Coppini. A capacitação será na Sala de Multiuso, corredor B.

Terça-feira (24) mulheres que superaram o câncer de mama falarão sobre a importância do exame de prevenção às 8h, na Sala de Multiuso da Escola do Legislativo. Logo após, serão disponibilizados exames preventivos para o câncer de mama e câncer de colo do útero, no ônibus da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), que estará no estacionamento da ALEMS, nos períodos matutino e vespertino.

Quarta-feira (25) na reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontecerá às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Mara Caseiro (PSDB), Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB) e Pedrossian Neto (PSD) apresentarão os relatórios sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos enviados ao Legislativo Estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares.

“Cuidando do Servidor” é outra ação da Escola Legislativo, programada das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Sala de Multiuso. Estão previstos treinamentos sobre o manuseio do aparelho Desfibrilador Automático Externo (DEA) à equipe de segurança da ALEMS. Às 14h, no Plenarinho, ocorrerá a posse dos membros da Frente Parlamentar do Leite. São eles: Renato Câmara (MDB), Antonio Vaz, Coronel David (PL), Jamilson Name (PSDB), João César Mattogrosso, Junior Mochi, Lia Nogueira (PSDB), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (PDT), Mara Caseiro, Marcio Fernandes (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto, Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União).

Quinta-feira (26) das 8h às 10h, na Sala de Multiuso, a Escola do Legislativo em parceria com o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms), realizará a ação “Cuidando dos Servidores Aposentados”. Estão programadas atividades relacionadas ao visagismo óptico, bioimpedância, aula de yoga clássico e aparelhos de massagens. A posse dos membros da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação será às 14, no Plenarinho. Fazem parte do grupo de trabalho: Renato Câmara, Antonio Vaz, Coronel David, Gleice Jane (PT), João César Mattogrosso, Junior Mochi, Mara Caseiro, Marcio Fernandes, Pedro Kemp, Pedrossian Neto e Rafael Tavares (PRTB).

Sexta-feira (27) por proposição do 1º secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, será realizado das 7h às 18h30, no Plenário Júlio Maia, o 2º Seminário de Segurança Pública. O evento é uma parceria com a Associação Nacional dos Agentes Rodoviários Federais (Asnarf). Das 9h às 11h, na Sala de Multiuso, será realizado o “Aulão de Produção de Texto Oficial”, com o especialista em redação, professor Cadu. Os interessados devem procurar a Escola do Legislativo para fazer a inscrição da capacitação.

Leia mais: ALEMS analisa projeto que prevê benefício de R$ 900 a cuidadores de PCD’s

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.