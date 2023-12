Ativistas de Mato Grosso do Sul são premiados em Cuiabá pela luta da igualdade racial

A atuação incansável em defesa da igualdade racial e das políticas públicas rendeu à Subsecretária de Políticas Públicas para a promoção da igualdade racial de Mato Grosso do Sul, Vânia Lúcia Baptista Duarte, e à coordenadora do fórum permanente das Entidades do Movimento Negro do estado, Romilda Pizani, o prêmio “Geraldo Henrique da Costa”. Esse reconhecimento honra o legado de Geraldo Henrique da Costa, pioneiro do movimento negro no estado, falecido em 1990. A cerimônia de entrega ocorreu durante o 3º Agitando a Resistência Negra, evento realizado em Cuiabá que celebra a resistência, arte e luta do movimento negro.

A premiação destaca aqueles que se dedicam diariamente à defesa da igualdade racial, das políticas públicas e das ações afirmativas para a diversidade e inclusão da população negra em todos os segmentos da sociedade. O evento promovido pelo instituto das mulheres negras de mato grosso e da casa das pretas abordou temas como cultura, direitos e resistência, saúde da comunidade negra e LGBT+, empreendedorismo das mulheres negras e periféricas, identidade e cabelo afro, mídia negra e combate a violência política de gênero e ao feminicídio.

Durante o evento, a subsecretária Vânia Duarte compartilhou as ações do governo de Mato Grosso do Sul e teve oportunidade de conhecer iniciativas realizadas em outras regiões do país. Ela ressaltou a importância de ouvir diferentes realidades e destacou a necessidade de investimentos nacionais e internacionais também na região do Centro-Oeste, que tem desenvolvido projetos relevantes. Nas rodas de conversa, foram discutidos encaminhamentos e ações tanto dos governos quanto da militância, proporcionando um ambiente propício para o compartilhamento de experiências e a busca por apoio mutuo.

Vânia Lucia expressou seu entusiasmo ao participar do evento e receber o prêmio, afirmando que essa experiencia fortalece a crença de que é possível ir além na luta pela igualdade racial. Ela destacou a importância de conhecer tanto os sucessos quanto as complexibilidades enfrentadas em todo o Brasil, encontrando inspiração em saber que outros também enfrentam desafios. Essa troca de experiências impulsiona e motiva a continuar avançando em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva.

A premiação recebida por Vânia Lucia e Romilda Pizani, reafirma o compromisso e o reconhecimento do trabalho desenvolvido por essas ativistas de Mato Grosso do Sul. É um estímulo para persistirem em sua luta pela igualdade racial e pelo fortalecimento das políticas públicas, buscando sempre a construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva para todos.

