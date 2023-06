Choque prende dono de tapeçaria com drogas avaliadas em R$ 1,5 milhão

Após denúncia repassada pela Polícia Civil de Americana do Estado de São Paulo, o proprietário de uma tapeçaria foi preso na noite de terça-feira (30), preso com quase R$ 1.5 milhão em drogas que estavam escondidas nos sofás de uma casa do bairro Jd. Montevideu, em Campo Grande.

Diante a denúncia, o Batalhão de Choque da Polícia Militar identificou o suspeito que possuía diversas passagens por tráfico de drogas. Na frente do local onde funcionava a suposta tapeçaria, foi abordado o olheiro do local.

Durante a abordagem, a equipe conseguiu ver que no interior da residência havia uma movimentação inquieta e, além disso, também foi possível identificar três volumes que aparentavam serem sofás embalados, diversos utensílios para embalo e preparo de drogas, além de balanças para pesagem das drogas.

Aos policiais, o proprietário confessou à guarnição que além da droga que já havia sido encontrada, ainda havia quantidade considerável de drogas escondidas em três sofás embalados, onde dois deles estariam recheados com cocaína e o terceiro sofá com maconha.

Segundo o autor, os sofás seriam enviados ao Distrito Federal. Ele declarou ainda que a droga encontrada no interior do imóvel seria embalada em outros cinco sofás, pois, por ser tapeceiro ele era também responsável por confeccionar sofás com fundos falsos.

Os três sofás que já haviam sido embalados foram então desmontados e a equipe policial localizou os entorpecentes nos assentos, totalizando neste imóvel 53,20 quilogramas de cocaína e 163 quilos de maconha, segundo laudos emitidos posteriormente pela DENAR.

Questionado se tinha conhecimento sobre os móveis apreendidos e a prisão ocorrida em São Paulo, o autor disse estar tranquilo, pois viu na internet e acreditava que não haviam feito nenhuma ligação com ele, porém o mesmo confessou ter fabricado os móveis apreendidos no estado de São Paulo.

Diante do exposto foi lhe dado voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, encaminhado à delegacia competente sem lesões corporais aparentes.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba