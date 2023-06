Festival ‘Vozes na Fronteira’ une música regional, em Porto Murtinho

A primeira edição do festival “Vozes na Fronteira” vai unir, entre os dias 3 e 4 de junho, em Porto Murtinho – distante a 438,9 quilômetros de Campo Grande, consagrados intérpretes da música regional para apreciar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e a Rota Bioceânica, corredor tão esperado e comemorado pelos sul-mato-grossenses que unirá os oceanos Atlântico e Pacífico. O evento integra a programação de aniversário da cidade, comemorado no dia 13 de junho. Entre os artistas confirmados, estão o Grupo Vozes, Marcelo Loureiro, Girsel da Viola e Fábio Kaída, Maria Cláudia e Marcos Mendes, Carlos Colman, o violeiro Aurélio Miranda e acordeonista Rodrigo Nogueira e grupo.

O extremo oeste da fronteira com o Paraguai recebe autênticos representantes da música regional, mesclada pelo sertanejo raiz, o ecletismo e as influências fronteiriças e o chamamé com grandes instrumentistas, no sábado (3) e domingo (4). O produtor de música regional, empresário e líder do Grupo Vozes e idealizador do evento, Odon Nacasato, conta a ideia do “Vozes na Fronteira”. “Estamos levando ao festival a síntese do nosso cancioneiro, para contemplar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul, da moda de viola ao chamamé. Será um privilégio não apenas para o público do Estado, mas certamente para os irmãos fronteiriços.”

No sábado (3), sobem ao palco da praça de eventos do município, o Coral e Orquestra de Violões, às 19h e, a partir das 21h, começa o show do Grupo Vozes, Marcelo Loureiro, Girsel da Viola e Fábio Kaída (Fábio da Harpa). Domingo (4) se apresenta a banda e o corpo coreográfico municipal e, em seguida, é a vez de Maria Cláudia e Marcos Mendes, Carlos Colman, o violeiro Aurélio Miranda e o acordeonista Rodrigo Nogueira e grupo.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, com apoio do Ministério da Cultura, o festival já faz parte do calendário de eventos municipais, assim como o “Festival Internacional do Chamamé”, realizado em 2022, se tornando um grande sucesso por lá. “Queremos, pela música, expandir essa integração que tanto buscamos e está se tornando uma realidade. Os festivais do ‘Chamamé’ e o ‘Vozes na Fronteira’ já fazem parte do nosso calendário de eventos”, destaca o prefeito Nelson Cintra.

Carlos Colman no domingo

Para o cantor e compositor Carlos Colman, um dos importantes nomes da música regional de Mato Grosso do Sul, que se apresenta no domingo (4), o festival será um espetáculo, ainda mais para ele, que tocará pela 1ª vez em Porto Murtinho. “A expectativa é das melhores. Vai ser um grande espetáculo com uma grande produção e artistas renomados dentro do cenário regional. Para mim, que vou tocar pela primeira vez em Porto Murtinho, será muito prazeroso.”

Ele ainda ressalta a importância do “Vozes na Fronteira” para o Estado, que logo terá a rota rodoviária para fomentar o comércio do Brasil com o Paraguai, Argentina e Chile, e assim reduzir distâncias marítimas ao mercado asiático. “Esse festival tem a importância do congraçamento, do enlace dos países beneficiados pela Rota Bioceânica. Na cultura e no desenvolvimento comercial, os países envolvidos vão conseguir, além dos benefícios comerciais, uma parceria cultural de peso. Nossa cultura é rica, devemos nos visitar mais vezes. A Rota Bioceânica não é só dinheiro, mas cultura, congraçamento, entrelaçamento de povos.

O festival deve receber até 4 mil pessoas por dia e Odon comenta sua expectativa de público para o evento. “Ela é muito grande, porque também estamos fazendo na semana de eventos do aniversário de Porto Murtinho, então, a expectativa do público local é enorme, e será realizado na praça de eventos, que acolhe cerca de 3 a 4 mil pessoas.”

Próxima edição

A partir da 2ª edição, o “Vozes na Fronteira” se tornará mais abrangente com a participação de artistas e grupos do Paraguai, Argentina e Chile. Conforme a organização do evento, neste lançamento do projeto, o grande momento da música regional será eternizado com a gravação de um DVD ao vivo, com 20 músicas, sendo a maioria composições autorais dos artistas convidados.

“A gente vem na linha dos grandes festivais, a ideia, já na segunda edição, é trazer as atrações desses países para que a gente possa realmente fazer intercâmbio com as secretarias de culturas do Paraguai, Argentina e Chile, para que a gente possa importar a cultura deles e também exportar a nossa”, explica o idealizador. “Estamos preparando a ‘nossa Murtinho’ para esse grande salto depois de muitos anos no esquecimento e sem investimentos públicos ou privados e a cultura faz parte desse novo momento histórico que vivenciamos”, finaliza o prefeito.

SERVIÇO:

O festival Vozes na Fronteira acontece no sábado (3) e domingo (4), na praça de eventos José Barbosa de Souza, de Porto Murtinho. O festival começa às 19h, com programação local e os shows musicais, às 21h. A entrada é gratuita.

