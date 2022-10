Cerca de 3.235 urnas foram substituídas no Brasil

No quarto boletim sobre as eleições 2022 divulgado neste domingo (30), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que em todo o Brasil, cerca de 3.235 urnas eletrônicas foram substituídas após apresentarem algum tipo de mau funcionamento. Foram contabilizadas as ocorrências até o horário de 15h30 (Brasília).

A substituição de urnas eletrônicas é considerado um procedimento normal de cada eleição. Além disso, cerca de 64.918 urnas foram preparadas pela Justiça Eleitoral para serem colocadas em operação imediata se ocorrer algum problema que impeça o uso do equipamento anterior.

Se mesmo assim não for possível substituir alguma urna, é possível que a votação com cédulas de papel em urna de lona seja utilizada. Até o momento, não foi necessária essa opção em nenhuma seção eleitoral, afirmou o TSE.

Ao todo o país conta com 537 mil urnas eletrônicas para este segundo turno das eleições de 2022, que também foi a primeira da história onde todas as seções eleitorais foram abertas as 8h e irão ser fechadas as 17h tendo como base o horário de Brasília. Nas localidades com outro fuso o horário é adaptado de acordo com o horário local.

Veja também: Em 5 horas de eleição, 50 urnas são substituídas em MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.