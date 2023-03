Valores a receber: saiba como resgatar ‘dinheiro esquecido’ nos bancos

Quem tem valor esquecido em bancos ou outras instituições financeiras já pode consultar qual é a quantia disponível desde as 10h (Brasília) desta terça-feira (7).

Segundo o Banco Central, mais de 300 mil pessoas estavam na fila de espera às 10h11. “A fila está andando rápido”, informou a assessoria de imprensa do BC.

Como consultar

Qualquer pessoa física ou jurídica pode consultar a presença de valores e solicitar o resgate. Para verificar se há algum valor a receber, é necessário acessar o site do Banco Central. Na plataforma, o requerente deve inserir seu CPF ou CNPJ para confirmar a existência de saldo.

Caso haja um montante a ser recebido, é fundamental possuir uma conta gov.br com classificação nível prata ou ouro, que está relacionada ao nível de informações compartilhadas com o portal do governo federal.

Ao acessar o site e fazer login na sua conta, o usuário tem um período de 30 minutos para verificar as informações sobre o recebimento, a instituição que fará o pagamento e a conta selecionada para receber o valor.

É fundamental enfatizar que o único site confiável para consultar e solicitar a devolução de valores de pessoas físicas, empresas ou falecidas é o https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber.

O Banco Central não envia links ou mensagens para alertar os cidadãos sobre possíveis valores esquecidos em contas. Além disso, a consulta e a operação para receber os valores são gratuitas, e nem o BC nem qualquer outra instituição podem cobrar pela verificação ou pela transferência do dinheiro.

