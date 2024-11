Nos dias 18 e 19 de novembro, a Universidade, em parceria com o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, promove o 2º Circuito de Inovação e Tecnologia em Engenharia (Cinoteng). A realização será no auditório 2 do Complexo Multiuso 1, na Cidade Universitária. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade e as inscrições podem ser feitas nesta página.

De acordo com o professor da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia e coordenador do Circuito, Marcos Lucas de Oliveira, o objetivo é promover o desenvolvimento de práticas profissionais e aprimorar o debate das habilidades, competências e atuação de engenheiros na região Centro-Oeste, evidenciando as potencialidades comerciais, técnicas e mercadológicas. O intuito é também complementar a formação acadêmica e expor os desafios enfrentados pelos jovens no mercado de trabalho e sua futura interação com os trabalhadores, sob a perspectiva das demandas do mercado, qualificação profissional e tendências emergentes.

O tema do evento serão as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável, abordando os desafios para a inovação incremental e disruptiva na indústria e nos serviços de engenharia. Entre as atividades programadas estão palestras, apresentação de casos de sucesso e minicursos. As ações estão organizadas em blocos temáticos voltados ao empreendedorismo, à infraestrutura, às oportunidades emergentes, à profissionalização e às demandas do mercado.

“A ideia é trazer os caminhos futuros para os estudantes de engenharia, as possibilidades que eles têm de empreender, onde podem estagiar e promover também essa conexão entre os estudantes e empresas. Tanto os estudantes poderão conhecer as diversas empresas e instituições que irão participar do Circuito, quanto essas empresas poderão conhecer as potencialidades dos nossos estudantes”, explica o coordenador.

No contexto do empreendedorismo, irão participar da programação servidores da Agência de Internacionalização e de Inovação e as empresas juniores da UFMS: EngeFour Jr., Mega Jr., Múltipla Jr. e Viridis Jr. Em outros blocos temáticos, participarão também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a MS Florestal, a Suzano, a ADM do Brasil, a Elera Renováveis, a JBS, a Siderúrgica Vetorial e a Águas Guariroba, entre outras instituições.

“Teremos também o vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Jary de Carvalho e Castro, que irá falar sobre empregabilidade e inclusão; um minicurso de dicção, desinibição e oratória, que é interessante porque muitas vezes os estudantes têm muita capacidade técnica, mas precisam expressar-se melhor, então nossa ideia é promover esse autoconhecimento, para que o participante possa identificar suas fraquezas e potencialidades; e, por fim, minicursos que trazem as tendências no gerenciamento de dados, no acompanhamento e apresentação de resultados, entre outras ações, que são o Power BI e o Power Apps”, finaliza o coordenador.