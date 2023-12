Ministro interino assina ordem de serviço para obra de acesso à Ponte Bioceânica

Na manhã desta terça-feira (19) o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, juntamente com George Santoro, ministro interino dos Transportes, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento participaram da cerimônia de assinatura da ordem de serviço das obras de acesso à Ponte Bioceânica, na BR-267/MS, no Município de Porto Murtinho, região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A solenidade foi realizada no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande e além dos ministros e do governador do estado, também estiveram presentes autoridades locais e o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, que falou sobre a importância da obra não só para a cidade, mas para toda a região.

“Essa obra vai tirar Porto Murtinho de fim de linha e vai gerar muito renda para nossa cidade e para o próprio Paraguai. E corredor biocêanico está propiciando melhora de vida para muita gente, brasileiro, paraguaio, argentino. Os empresários que querem se estabelecer, estão se organizando e, a partir dessa ordem de serviço que está sendo assinada hoje, vamos nos organizar e, com certeza, a cidade vai ser o portal da rota bioceanica e um grande centro de distribuição para o Brasil”, afirmou Nelson Cintra.

Além da assinatura para a a execução da obra do contorno que custará R$ 472 milhões e tem prazo de execução de 29 meses, também foi assinado o documento para restauração do pavimento da estrada onde será feito o desvio, a BR-267, do quilômetro 577 ao 678, no valor de R$ 239 milhões. O documento também foi assinado por Fabrício Galvão, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte(Dnit).

O ministro interino dos Transportes, disse que em 2023, foi destinado a Mato Grosso do Sul, cerca de R$ 560 milhões de investimentos, encerrando 2023 com R$ 60 milhões na área de transporte, quase o triplo do que foi pago no ano passado. O ministro também afirmou que questões relacionadas à malha ferroviária do estado, também estão sendo discutidas, em busca de soluções para que a malha seja recuperada, e proporcione maior capacidade de transportar as carga com menor custo logístico para o estado.

“Isso já pode ser percebido nas estradas daqui. Mato Grosso do Sul terminou o mês de novembro com seu melhor índice de concentração de rodovias, nos últimos dez anos, chegamos a 65% de qualidade boa das rodovias contra apenas 5% de ruins”, disse Santoro.

Hélio Peluffo Secretario Estadual de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul disse que a construção dessa alça de acesso à ponte é um investimento extremamente importante para a região, ela completa todo o complexo aduaneiro, somado a isso a recuperação da BR-267. “É importante dizer também que, o governador Eduardo Riedel também autorizou o recapeamento da BR-384, que sai lá de Caracol e chega na BR-267. Ou seja, interliga toda o Conesul a esse modal que é Porto Murtinho.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, disse que a assinatura para a construção do acesso à ponte e as estruturas alfandegárias, é um momento histórico.

“São R$711 milhões para que a gente comece a construção do acesso à ponte, que estamos assinando a ordem de serviço hoje. Agora vamos percorrer aqui o que a gente tem discutido da BR-163, e da nossa ferrovia, que ano que vem certamente teremos novidades, com muito trabalho integrado entre Mato Grosso do Sul e o Governo Federal. No apagar das luzes de 2023, recebendo o senhor aqui destinando mais de R$ 700 milhões porque não podemos deixar pra 2024 o que é importante agora”, disse o governador a George Santoro”, afirmou Riedel.

Com colaboração a repórter Carolina Rampi.

