População esperada não comparece no mutirão de exames realizado pela secretaria de Saúde de Três Lagoas

Apenas 345 de 1.000 coletas esperadas foram realizadas

Baixa adesão – O mutirão de exames realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas (SMS) teve baixa procura pela população três-lagoense. A ação tinha como objetivo iniciar 2024 sem pendências laboratoriais.

Nos sábados, 9 e 16 de dezembro aconteceu o mutirão para os exames de hemograma, glicemia em jejum, colesterol, urina, entre outros. No total, foram coletados apenas 345 amostras das 1.000 planejadas.

No último sábado, embora apresentou um aumento de 55 coletas em relação ao dia 9 de dezembro, a adesão permaneceu baixa. No laboratório municipal, dos 50 previstos, apenas 44 foram coletados. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Santa Luiza e São Carlos, a previsão era coletar 400 amostras (200 em cada unidade), mas foram coletadas 85 e 71 amostras, respectivamente.

No sábado anterior, a adesão foi ainda menor. No Laboratório Municipal, com a expectativa de 50 coletas, apenas 18 foram realizadas. Na USF Nova Três Lagoas, de 200 previstos, somente 66 foram coletados, enquanto na USF São Carlos, das 200 amostras planejadas, apenas 61 foram coletadas.

Os que foram chamados para realizar ops exames e não compareceram voltam para o final da fila.

