Assembleia volta a ter três mulheres com posse de deputada

Gleice Jane é de Dourados, sindicalista, feminista e professora

Gleice Jane é a primeira deputada do Partido dos Trabalhadores (PT) a assumir mandato, na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). A posse aconteceu nessa terça- -feira (11). Gleice Jane assume a vaga deixada pelo deputado Amarildo Cruz (PT), que faleceu no dia 17 de março. Agora, a Casa de Leis tem três mulheres parlamentares.

É a terceira vez na história do parlamento estadual que três mulheres exercem mandato parlamentar simultaneamente. A primeira foi durante a 7ª Legislatura (2003-2007), na qual foram eleitas Celina Jallad e Simone Tebet, ambas do então PMDB. Posteriormente, Bela Barros (PDT) assumiu mandato. Antonieta Trad (PMDB), Grazielle Machado (PL) e Mara Caseiro (PSDB) representaram as mulheres na Casa de Leis durante a 10ª Legislatura, entre 2015 e 2019. Agora, Gleice Jane se une a Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB), durante a 12ª Legislatura (2023-2027).

A parlamentar foi anunciada pelo deputado e presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), que lhe deu as boas-vindas. “A senhora Gleice Jane Barbosa encontra-se apta a tomar posse. Designo uma comissão de três parlamentares, composta pelos deputados Renato Câmara [MDB], Pedro Kemp [PT] e Lia Nogueira [PSDB], para acompanhar a senhora Gleice Jane Barbosa. Desejo- -lhe boas-vindas”, disse o presidente.

A deputada começou ainda na universidade, quando foi militante do movimento estudantil e, posteriormente, presidente do Sindicato da Educação de Dourados (Sinted), e afirmou que irá lutar por pautas coletivas e feministas. “Quero cumprimentar aqui a todas as pessoas que vieram, nossas lutas, nossos sonhos e nossas esperanças estão, hoje, tomando posse. A luta das mulheres é a luta por um mundo melhor. Agradeço às mulheres que sonharam junto comigo esses 20 anos. Nosso projeto tem muita luta e educação, passou por temos difíceis, superados com resiliência”, relatou.

A deputada empossada ressaltou o legado do companheiro Amarildo Cruz. “O difícil mesmo é a despedida repentina de companheiros e refazer nossos sonhos. Foi assim que enfrentamos a triste e repentina partida de Amarildo Cruz, e enfrentar essas perdas nos abalam, nos pegam de surpresa, alguém que lutou incansavelmente por justiça social e olhou para o povo com carinho, trazendo isso para a Casa de Leis. As memórias do Amarildo vivem e nos guiarão pelo futuro, suas lutas em favor do movimento antirracista, do meio ambiente, da habitação, nosso projeto é o Amarildo presente”, continuou.

Drama pessoal

Por fim, a deputada Gleice Jane lembrou que quando recebeu a notícia da morte de Amarildo Cruz estava fragilizada por sua condição de saúde.

“Dez dias depois de estar numa cama de hospital, com a saúde debilitada, por ter recebido o diagnóstico de Sindrome de Guillain-Barré, eu comecei a refletir sobre minha saúde e as diversas doenças raras que surgem, e a crescente demanda de educação especial. Temos uma grande missão em Dourados, a saúde do nosso município pede socorro. Não medirei esforços para melhorar nossa região e Estado”, declarou.

O deputado Pedro Kemp (PT) destacou que também está consternado com a perda de Amarildo Cruz. “Temos hoje a posse da suplente Gleice Jane que, com certeza, dará continuidade ao trabalho e luta do Amarildo, mas não só isso, ela incorporará novas lutas, luta das mulheres, combate ao machismo, ao racismo. Teremos aqui uma deputada de luta, aguerrida, na defesa dos direitos humanos de nosso Estado. Coube a mim desejar à Vossa Excelência as boas-vindas”, destacou.

O vice-governador, Barbosinha (PP), trouxe uma mensagem do governador. “Desejamos-lhe as boas-vindas e ficamos felizes por saber que as bandeiras defendidas por Amarildo terão continuidade no mandato da deputada Gleice Jane, a quinta parlamentar que compõe a bancada de Dourados. As portas abertas do Executivo estadual estão sempre abertas.

A Assembleia Legislativa sempre foi parceira do Executivo e do desenvolvimento do nosso Estado. Saúde, força, resiliência e sabedoria eu te desejo. Que aqui seja o início de uma linda trajetória política como parlamentar da Assembleia Legislativa de MS”, ressaltou.

Por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.