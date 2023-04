Jacaré é encontrado em recepção de hotel na região do Pantanal

Um jacaré foi capturado, ontem (11), na recepção de um hotel, no município de Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande.

O animal foi encontrado por volta das 18h40, quando policiais da PMA (Polícia Militar Ambiental) receberam o telefone do proprietário do local, informando queo reptil estava na sala da recepção, e precisava de ajuda.

A equipe policial foi até o local e encontraram o jacaré, que media 1,2 metro de comprimento. Ele foi capturado com o uso de cambões e colocado numa caixa de contenção. Como não apresentava nenhum ferimento, o animal o foi solto no Pantanal, distante do município.

