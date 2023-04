PRF apreende 1 tonelada de maconha que saiu de MS e seria levado até MT

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ontem (11), na BR-163, em Itaquira (MT), município que faz fronteira com Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande. De acordo apurado pela polícia, a droga encontrada foi carregada em Dourados e estava sendo encaminhada até Cuiabá (MT).

A apreensão aconteceu pro volta das 21h, quando policiais realizavam patrulhamento na rodovia e encontraram um caminhão Ford/ Cargo 2429, estacionado em um local sem iluminação, próximo ao posto de combustível Santa Mônica, as margens da BR-163. Ao se aproximar do veículo, os policiais pediram ao motorista para sair do local e voltar a rodovia. Estranhando o comportamento do condutor, os policiais o questionaram sobre o destino da viagem e a origem da carga.

No momento do questionamento, os policiais depararam com o nervosismo do motorista, o que levantou suspeita dos agentes. Os policiais iniciaram uma fiscalização na carga, com auxílio do cão farejador K9 Rango e encontraram 1.100 quilos de maconha, escondidos no meio da carga de gramas. Aos polícias, o condutor confessou o transporte, mas não citou quem receberia os entorpecentes e nem o valor que receberia para o transporte.

O motorista foi preso em flagrante e o material apreendido, juntamente com o veículo, foram entregues à Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.