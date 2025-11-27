Assembleia Legislativa vota seis propostas que impactam consumidores, municípios e gestão estadual nesta quinta-feira

Foto: Luciana Nassar/Alems
Foto: Luciana Nassar/Alems

Os deputados estaduais devem analisar seis propostas durante a sessão ordinária desta quinta-feira (27) na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Os projetos, listados na Ordem do Dia, envolvem desde medidas de proteção ao consumidor até reconhecimento de calamidade pública e alterações no planejamento orçamentário do Estado.

Entre as matérias em pauta, será votada a redação final do Projeto de Lei 251/2024, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB). A proposta estabelece que empresas prestadoras de serviços públicos situadas em Mato Grosso do Sul deverão informar previamente aos usuários os prazos para ligação, religação, corte ou consumo final dos serviços.
A medida busca assegurar maior transparência e proteção ao consumidor, garantindo que a população seja notificada antes de qualquer intervenção no fornecimento.

Dois projetos serão apreciados em discussão única

Projeto de Decreto Legislativo 18/2025, da Mesa Diretora, reconhece o estado de calamidade pública em Ivinhema, conforme previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida permite flexibilização de regras fiscais para que o município possa enfrentar situações excepcionais.

Projeto de Lei 267/2025, do deputado Zé Teixeira (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Catadores de Material Reciclável de Rio Brilhante (Acamare). O reconhecimento facilita o acesso da entidade a convênios, parcerias e recursos públicos.

Três propostas enviadas pelo Poder Executivo serão analisadas em primeira discussão

Projeto de Lei 253/2025, que inclui ações referentes ao Fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares e altera indicadores estratégicos e de programas para os exercícios de 2026 e 2027, integrando os anexos do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

Projeto de Lei 292/2025, que autoriza o Estado a doar um imóvel ao município de Coxim, com encargos definidos, possibilitando ao município utilizar a área para fins públicos.

Projeto de Lei 293/2025, que acrescenta e modifica dispositivos da Lei nº 6.300, de 5 de setembro de 2024, ajustando normas conforme o detalhamento apresentado pelo Executivo.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Em meio às demarcações, Rodolfo Nogueira aprova convocação do Ministro da Justiça na Comissão de Agricultura

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *