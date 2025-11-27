PF e Receita Federal apreendem celulares introduzidos ilegalmente no País em MS

Nesta quarta-feira (26), a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram a apreensão de diversos aparelhos celulares de alto valor introduzidos irregularmente no território nacional, sem aa formalidades legais previstas na legislação aduaneira.

A abordagem ocorreu na rodovia MS-162, em Dourados/MS, quando os policiais interceptaram um veículo que tinha como origem a cidade de Ponta Porã/MS. Durante a fiscalização, os policiais federais localizaram 226 celulares que estavam ocultos em compartimentos falsos no interior do veículo, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária.

Diante dos fatos, a condutora do veículo foi detida e conduzida à Delegacia de Policia Federal de Dourados, onde foi autuada em flagrante.