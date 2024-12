“Assembleia Legislativa segue como a verdadeira casa da democracia”

Eleito pela primeira vez como deputado estadual em 2018 pelo PP (Progressistas, Gerson Claro foi escolhido como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2022, tendo exercido o mandato em 2023/24 e reconduzido ao cargo, em consenso dos demais parlamentares para os anos de 2025/26 e em entrevista ao Jornal O Estado falou sobre as conquistas da Casa de Leis durante o ano, independência e harmonia entre os Poderes e expectativas para o futuro.

Um dos destaques apontados por Gerson Claro, foi o Selo Ouro, conquistado pela Assembleia no ranking nacional Radar da Transparência Pública, organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon). “Hoje, os cidadãos acompanham em tempo real o trabalho dos deputados pelas redes sociais, rádio e TV Assembleia. A Alems segue como a verdadeira casa da democracia, ecoando as demandas da sociedade e mediando soluções”.

Foi na gestão de Gerson Claro, a Alems subiu duas categorias na avaliação, de Básico para Elevado (de 2022 para 2023) – sendo elevado direto para o nível Ouro. O índice alcançado este ano (86,41%), deixa a Assembleia bem acima da média de transparência no Mato Grosso do Sul, que é de 53,56%, em que a maior parte das instituições avaliadas tem o índice de transparência Básico ou Intermediário, com nível escasso de informações.

Gerson Claro lembrou ainda, a integração com o Judiciário e outras instituições, que possibilitou a solução de um impasse histórico relacionado às taxas cartorárias. “Essa relação harmônica contribui diretamente para o ambiente de estabilidade que faz de Mato Grosso do Sul um destino atrativo para grandes investimentos privados”.

Além disso o presidente da Casa apontou uma novidade em benefício dos servidores, a realização de um concurso público. “Algo essencial para substituir profissionais que estão próximos da aposentadoria e fortalecer nosso quadro técnico, já que o último concurso foi em 2016”.

Antes de ser eleito deputado estadual, Gerson Claro já possui larga experiência em gestão, pois foi diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), onde prestou assistência às 79 prefeituras do Estado e diretor-presidente do Detran-MS em 2015.

Ao ser reconduzido à presidência, Gerson afirma que responsabilidade é dobrada. “As pesquisas mostram índices positivos de aprovação, mas sabemos que sempre há espaço para evoluir”.

Acompanhe a entrevista:

O Estado – Como o senhor avalia o ano de 2024 para o Legislativo Estadual?

Gerson Claro – O ano de 2024 foi de resultados expressivos para o Legislativo Estadual. Mesmo em um período eleitoral, que costuma acirrar debates, conseguimos manter o foco e entregar soluções concretas para a sociedade. Prova disso são os 433 projetos apresentados, 3.466 proposições, 17 audiências públicas, 22 seminários e 473 votações em plenário ao longo do ano.

Avançamos em iniciativas importantes, como o novo estacionamento e refeitório para os servidores, e já planejamos para 2025 a construção de um plenário mais moderno e inclusivo, com espaço adequado para eventos e para a imprensa. Outro destaque foi a conquista do Selo Ouro no ranking nacional do Radar da Transparência Pública, mostrando nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade. Hoje, os cidadãos acompanham em tempo real o trabalho dos deputados pelas redes sociais, rádio e TV Assembleia.

A Alems segue como a verdadeira casa da democracia, ecoando as demandas da sociedade e mediando soluções. Como costumo dizer, os deputados não falam por si, mas pela população que representam. Quando a Alems se pronuncia, é a voz do povo que está sendo ouvida.

O Estado – Muitas propostas foram encaminhadas pelo Executivo, algumas relacionadas ao funcionalismo. Existe uma boa sintonia entre os Poderes?

Gerson Claro – A relação entre a Assembleia Legislativa e o Executivo é pautada pela independência e harmonia, conforme determina a Constituição. Essa sintonia é essencial para atender às demandas da sociedade com eficiência e responsabilidade.

Neste ano, diversas categorias do funcionalismo conquistaram avanços significativos, resultado de diálogo e compromisso. O governador Eduardo Riedel tem equilibrado as justas reivindicações dos servidores com a necessidade de manter as contas públicas em ordem, promovendo crescimento sustentável. Como ele mesmo costuma dizer, é fundamental que nenhum sul-mato-grossense fique de fora do ciclo de progresso que vivemos.

O Estado – O mesmo ocorreu com o Judiciário? O trabalho integrado trouxe mais agilidade às demandas?

Gerson Claro – A integração com o Judiciário e outras instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas, tem sido essencial para o avanço de pautas importantes. Um exemplo foi a solução de um impasse histórico relacionado às taxas cartorárias, algo que beneficiou toda a sociedade.

Essa relação harmônica contribui diretamente para o ambiente de estabilidade que faz de Mato Grosso do Sul um destino atrativo para grandes investimentos privados. Além disso, estamos construindo um modelo de desenvolvimento sustentável, que reduz desigualdades e gera oportunidades.

O papel do Estado é claro: melhorar a infraestrutura, investir na educação de qualidade e qualificar a mão de obra para que nossos jovens estejam preparados para as oportunidades que surgem. Esse é o caminho que continuará a transformar Mato Grosso do Sul.

O Estado – A manutenção da atual Mesa Diretora significa que os trabalhos fluem de maneira a solucionar as demandas, principalmente ao Estado e ao cidadão?

Gerson Claro – A recondução da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 reflete a confiança dos colegas deputados no trabalho realizado até aqui. Isso aumenta nossa responsabilidade em continuar aprimorando os resultados e atendendo às demandas do Estado e da população. As pesquisas mostram índices positivos de aprovação, mas sabemos que sempre há espaço para evoluir. Nosso objetivo é manter o compromisso com a transparência, eficiência e a entrega de soluções que impactem diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

O Estado – No decorrer do ano houve algum projeto que possa ter gerado desavença entre os pares ou que precisou de maior minúcia?

Gerson Claro – O debate e o confronto de ideias são parte essencial do Parlamento. Projetos mais complexos naturalmente exigem maior atenção, passando por análises criteriosas nas comissões e pelo suporte técnico do Governo, quando necessário. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, avaliamos a constitucionalidade de cada proposta, garantindo que todo projeto aprovado esteja alinhado às leis e aos interesses do Estado. Esse processo reforça a legitimidade e a qualidade das decisões tomadas.

O Estado – Para a nova legislatura, qual a expectativa?

Gerson Claro – Nossa expectativa é manter o foco no diálogo e no interesse público como norteadores dos debates e das deliberações em plenário. Temas como meio ambiente, segurança pública, saúde, educação, habitação e infraestrutura continuarão no centro das discussões. Um destaque importante será o aumento do valor das emendas parlamentares, fruto de acordo com o Executivo, permitindo maior impacto direto nas demandas regionais.

Em 2025, enfrentaremos debates desafiadores, como a terceirização na saúde e questões relacionadas à pesca, que afetam o turismo e os pescadores profissionais. A Assembleia continuará sendo o espaço para construir consensos, ouvindo todas as partes envolvidas e garantindo decisões que assegurem o crescimento sustentável e a qualidade de vida para nossa população.

O Estado – Para os servidores da Casa de Leis, quais foram as melhorias este ano e o que está previsto para 2025?

Gerson Claro – Em 2024, avançamos na modernização do plano de cargos e carreiras, trazendo mais valorização e reconhecimento aos nossos servidores. Para 2025, um grande passo será a realização de um concurso público, algo essencial para substituir profissionais que estão próximos da aposentadoria e fortalecer nosso quadro técnico, já que o último concurso foi em 2016.

Além disso, promovemos ações que aproximaram a Assembleia da sociedade, como a Festa Junina, a Corrida dos Poderes e o concurso de redação para estudantes. Também engajamos nossos servidores em campanhas solidárias, como a arrecadação de agasalhos e brinquedos. Esse espírito de colaboração e compromisso com o bem-estar da comunidade seguirá sendo nossa marca.

O Estado – Neste final de ano, qual mensagem o senhor deixaria para a população sul-mato-grossense?

Gerson Claro – Quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todas as famílias sul-mato-grossenses. Que esse momento de reflexão e renascimento nos inspire a abraçar, perdoar e cultivar o espírito natalino em nossas casas e comunidades. Que 2025 chegue com alegria, união e bênçãos para todos.

O Natal é tempo de amor, esperança e celebração. Desejo que esses sentimentos sejam contagiosos e que cada família entre no novo ano fortalecida e abençoada. Que Mato Grosso do Sul siga sendo um lugar de progresso, harmonia e oportunidades para todos.

