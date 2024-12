Motorista abandona carro após capotar veículo em avenida de Corumbá

Motorista ainda não identificado capotou o veículo que conduzia, na madrugada deste domingo (22), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande. Após o acidente, o condutor abandonou o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da região, após escutarem o barulho da batida. O automóvel bateu em uma árvore, antes de capotar, e ficou com as quatro rodas para o alto.

Quando os militares chegaram ao local, não encontraram nenhuma pessoa próxima. Como não havia vazamento de combustível, não foi necessário trabalho dos brigadistas.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para registrar a ocorrência e acionar um guincho para recolher o veículo.

