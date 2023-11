Assembleia Legislativa presta homenagem a quem ajudou MS no desenvolvimento

Com muita pompa e show do cantor Almir Sater, a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) homenageou, na noite desta terça-feira (31), 81 personalidades na sessão solene de outorga do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo. O título tem como objetivo homenagear pessoas que, em suas atividades, têm contribuído para o desenvolvimento do Estado.

Uma das personalidades homenageadas na solenidade foi o empresário Lauri Francisco Paludo, presidente do grupo Pluma Agroavícola e diretor-geral da empresa Frango Bello. “Receber essa homenagem, para nós, porque falo em nome da família, foi um orgulho, é muito gratificante, um reconhecimento de tudo que a gente já investiu, trabalhou, aquilo que nós proporcionamos para o Estado e é uma honra para nós receber o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense”, disse Lauri Francisco Paludo, agradecendo ao deputado Paulo Corrêa (PSDB), que indicou seu nome.

O empresário completou, dizendo, “Estamos muito orgulhosos de estarmos aqui. Escolhemos Mato Grosso do Sul para fazer tudo aquilo que estamos fazendo. Hoje, temos mais de 4,5 mil funcionários (diretos) e mais de 15 mil indiretos. Estamos presentes em todos os municípios do Estado”.

Natural de Santa Catarina, Lauri veio para MS com o desafio de empreender no Estado junto com seus irmãos. Foi assim que, em 2006, na região de Itaquiraí, a Bello Alimentos foi criada, por um grupo de empresas que já fazia parte do setor avícola. Passados 17 anos, a empresa cresceu e contribui para o desenvolvimento econômico do Estado. Lauri, que já era sul-mato-grossense de coração, agora com o título, é de fato e de direito. “Nós temos hoje, aqui, os maiores empreendimentos da empresa. Temos também empresas no Paraná, São Paulo, Brasília, muito significativas. Mas, aqui é o nosso maior desafio, sempre apostamos mais no Mato Grosso do Sul”, destaca o empresário e empreendedor.

O irmão e um dos diretores da empresa, Adriano Paludo, destacou a importância do recebimento do título para toda a família. “Nós ficamos orgulhosos também, porque caminhamos juntos. Quando ele é homenageado, acaba homenageando a todos, da mesma forma, porque começamos juntos”, disse. Adriano destacou a escolha de Mato Grosso do Sul para a expansão da empresa, no país. “O nosso segmento de abate de frango nasce por uma necessidade. Nossa empresa é produtora de ovos e pintos. Esse é nosso DNA, que começou com a Pluma Agroavícola. A Bello está dentro do grupo Pluma, ela veio depois. E, foi uma necessidade de expandirmos o negócio de ovos e pintos, uma necessidade

para irmos para a terceira fase, que seria o abate. E aí, optamos por Mato Grosso do Sul, acho que foi uma escolha certa, porque existiam poucas empresas do setor, aqui. E hoje, a gente consegue um mercado bom, fazendo varejo. Mas as plantas estão habilitadas para exportação, para Europa, China. Nós conseguimos fazer um mesclado entre essas partes e estamos satisfeitos por ter vindo para Mato Grosso do Sul e nos sentimos orgulhosos pelo reconhecimento recebido pelo Lauri, com o título”, finalizou.

Pluma Agroavícola

A Pluma Agroavícola foi fundada em 1999, sendo a primeira empresa do Grupo Pluma. Tornou-se referência no setor avícola como a maior produtora de ovos férteis e pintos de corte da América Latina, com um alojamento anual de mais de 6 milhões de matrizes, produzindo mais de 75 milhões de ovos férteis e comercializando 36 milhões de pintos de corte por mês. Com 22 anos de fundação, a empresa fornece material genético avícola para 100% do território brasileiro, atuando em oito Estados, sendo Paraná (com sua sede em Cascavel), Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo e ainda no Distrito Federal.

Além disso, é responsável por cerca de 40% das exportações totais de ovos férteis do Brasil, exportando seus produtos para México, Paraguai, continente africano e Oriente Médio. Há sete anos, a Pluma produz ovos embrionados, que são fornecidos ao Instituto Butantan, para a produção da vacina contra a gripe (H1N1 e suas variantes) e, em 2021, começou a fornecer para a produção da vacina Butanvac, contra o coronavírus. A empresa, que começou com apenas cinco colaboradores, hoje já conta com mais de 2,3 mil.

Frango Bello

A Bello Alimentos, desde a fundação, gerou 1.500 empregos de forma direta, mais de 4.500 indiretos e já foram investidos R$ 60 milhões em estrutura de 15.000 m². Em 2010, a Frango Ouro foi integrada à Bello e mais 456 empregos diretos foram criados. Ela exporta para mais de 20 países.

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram