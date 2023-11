Dr. Victor Rocha faz balanço positivo sobre as ações do Outubro Rosa

Cerca de 30 ações ao longo do mês para reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

O vereador Dr. Victor Rocha finaliza a Campanha Outubro Rosa com saldo positivo. Médico da Casa Rosa participou de cerca de 30 ações ao longo do mês para reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Foram entrevistas, podcasts, lives, palestras em unidades de saúde, comércios, escritórios e igrejas. Além da ação especial na Cohab em parceria com a Fumagros, com o apoio do SBT MS. “Um dos pilares da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) é educação em saúde sobre o câncer de mama para a população. Participar de todas essas ações foi uma forma de difundir conhecimento e reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”, pontuou.

Victor Rocha agradeceu a cada convite. “É de fundamental importância participar dessas ações. Pois, são nessas oportunidades que as dúvidas são esclarecidas e as mulheres se sentem acolhidas para falar sobre seus medos e anseios. Cuidar da saúde da mulher é fundamental para garantir o bem-estar físico, emocional e social. Isso envolve realizar exames regulares, adotar hábitos saudáveis, cuidar da saúde mental e buscar apoio profissional quando necessário. Ao cuidar da saúde, a mulher fortalece sua qualidade de vida e previne doenças, garantindo uma vida plena e equilibrada”, esclareceu.

“Tivemos uma agenda cheia, mas principalmente tivemos a oportunidade de estender as mãos às mulheres que precisavam de acesso para a realização de consulta, exames e diagnóstico do câncer de mama. Colocamos os serviços da Casa Rosa à disposição para que possam cuidar de sua saúde”, finalizou.

Casa Rosa – Em novembro de 2021, foi implantado o Ambulatório de Mastologia Integrado com exames de imagem (mamografia e ultrassonografia), biópsias de mama (PAAF e Core) e patologia (14 dias – biópsia e imuno).

Com oferta de 320 vagas de consulta em Mastologia por mês pelo SISREG/SUS. A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Com protocolos clínicos, consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e os investimentos da assistência.

Até o dia 31 de outubro de 2023, a Cara Rosa realizou 6,7 mil atendimentos (entre primeiro atendimento e retorno), 2277 ultrassonografias, 1137 mamografias, 1045 biópsias de mama e 39 cirurgias de mama. Com 123 casos diagnosticados de câncer de mama, que já foram encaminhados para o devido tratamento.

Com informações da assessoria

