Assembleia Legislativa debate 11 propostas em sessão plenária desta quinta-feira

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprecia, nesta quinta-feira (4), um conjunto de 11 propostas que integram a Ordem do Dia da sessão ordinária. Entre os itens, há projetos em discussão única, segunda discussão e primeira discussão, incluindo matérias do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.

Em Discussão única, dois Projetos de Decretos Legislativos serão votados:

PDL 15/2025, da Mesa Diretora, que ratifica Convênios ICMS, Ajustes SINIEF e Protocolo ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), conforme a Mensagem 35/2025 enviada pelo Governo do Estado.

PDL 17/2025, também da Mesa Diretora, que autoriza o governador de Mato Grosso do Sul a se licenciar das funções entre 29 de dezembro de 2025 e 16 de janeiro de 2026.

Em segunda discussão, dois projetos de lei serão apreciados:

PL 206/2025, do deputado Caravina (PSDB), que inclui o Arraiá do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

PL 292/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação, com encargos, de um imóvel ao município de Coxim.

Em primeira discussão, sete propostas entram em primeira votação, seis delas encaminhadas pelo Poder Executivo:

PLC 9/2025, que revoga leis complementares específicas.

PL 291/2025, que autoriza o Estado a doar, com encargos, um imóvel urbano ao município de Miranda.

PL 297/2025, que altera dispositivos da Lei nº 6.253, de 27 de maio de 2024.

PL 299/2025, que trata da Taxa de Fiscalização sobre os Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado (TFSG) em Mato Grosso do Sul.

PL 300/2025, que permite ao Executivo conceder investimento social, sem retorno financeiro, para melhorias habitacionais e de infraestrutura no Loteamento Novo Samambaia, em Campo Grande. A ação integra o Programa Pró-Moradia, dentro da modalidade Periferia Viva – Urbanização de Favelas, financiado com recursos do FGTS pelo Novo PAC.

PL 301/2025, que revoga decretos-leis e leis ordinárias especificadas pelo governo.

Também será votado:

PL 286/2025, do Poder Judiciário, que reorganiza as serventias notariais e de registro nas comarcas de Ivinhema e Sidrolândia.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente ou pelos canais oficiais da ALEMS.

 

