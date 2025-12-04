Vitinho Park retorna à Campo Grande nesta sexta (5) com promoção especial e atrações para toda a família

Campo Grande ganha, a partir desta sexta-feira (5), uma nova opção de lazer para todas as idades. O Vitinho Park, parque itinerante que há 38 anos percorre o país levando diversão e emoção para milhares de famílias. A estrutura já está instalada no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês e promete reunir clássicos dos parques e brinquedos radicais que marcaram gerações.

Com quase quatro décadas de história, o Vitinho Park se consolidou como um dos parques itinerantes mais tradicionais do país, reconhecido pela segurança, organização e pela equipe experiente que acompanha cada itinerário. O parque afirma que seu propósito é conectar pessoas por meio da alegria e de experiências únicas, mantendo viva a cultura dos parques ambulantes que fazem parte da memória afetiva de muitos brasileiros.

Entre as atrações radicais disponíveis ao público campo-grandense estão a Montanha-russa, Love Taxi, Tagadisco, Crazy Dance, Kamikaze, Fly Zone e Skip Dance — brinquedos que prometem fortes emoções para quem gosta de adrenalina. Para quem prefere passeios mais tranquilos, o parque oferece opções familiares como Disco Car, Barco Pirata, Brucomela e Tele Combate.

As crianças também recebem atenção especial, com oito brinquedos infantis exclusivos, projetados para garantir encantamento, segurança e muita diversão aos pequenos visitantes. A proposta é oferecer um ambiente acessível a todas as idades, com opções para toda a família aproveitar.

Para marcar a estreia em Campo Grande, o parque lançou uma promoção: o passaporte de estreia custa R$ 35 e dá acesso ilimitado a todos os brinquedos. A compra, no entanto, deve ser feita exclusivamente online, até esta sexta-feira, pelo site oficial vitinhopark.com.br.

O parque está localizado no Shopping Bosque dos Ipês, na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos

Estados, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o parque terá duas sessões: das 14h às 17h e das 17h às 22h.

