Motorista se envolve em acidente, abandona carro e foge do local em Dourados

Foto: Osvaldo Duarte/ Dourados News
Um carro abandonado com a frente destruída levou a Polícia Civil de Dourados a suspeitar de que o motorista teria fugido após um grave acidente ocorrido na madrugada deste domingo (12). O veículo, um Volkswagen Gol, estava estacionado a alguns metros do cruzamento das ruas Elza Takahashi e Narciso Ramires, local onde um motociclista de 25 anos morreu após ser atingido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a polícia chegou à cena do acidente encontrou apenas a vítima caída no asfalto, já sem sinais de vida, e a motocicleta Yamaha Fazer muito danificada. Não havia nenhum outro envolvido por perto.

Durante a perícia, os agentes perceberam que a moto trafegava pela via preferencial e que, possivelmente, foi atingida por um automóvel que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória. No asfalto, havia apenas peças espalhadas e uma calota de veículo Volkswagen, o que levou os peritos a vasculhar a região.

Poucos metros depois, os policiais localizaram o Gol com avarias compatíveis com a colisão e sem uma das calotas, exatamente a que havia sido recolhida no local do impacto. Nenhum responsável apareceu para explicar a situação, e o automóvel acabou removido ao pátio do Detran.

O corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Familiares não compareceram à cena do acidente.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio culposo na condução de veículo automotor, além de evasão do local do acidente para evitar responsabilidade penal ou civil.

 

