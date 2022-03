Assembleia Legislativa de MS celebra o Dia Internacional da Mulher

A pedido da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), líder do Governo na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), foi combinado uma sessão solene híbrida amanhã (8) para a entrega do Troféu Celina Jallad, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. no Plenário Júlio Maia, em Campo Grande.

Mara Caseiro falou sobre a importância da homenagem. “O troféu Celina Jallad é uma honraria concedida à mulheres que têm papel importante em todos os setores e classes sociais da nossa sociedade. Como mulher, Celina foi pioneira em diversos cargos de poder. Ela é um exemplo para todas nós mulheres que buscamos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso, fazemos questão de realizar essa sessão solene todos os anos e, em especial, no Dia Internacional da Mulher, justamente para homenagear e reconhecer a atuação de mulheres em prol de melhorias no nosso Estado”, frisou a parlamentar.

Celina Jallad

O troféu leva o nome de Celina Martins Jallad, homenagem à deputada estadual por vários mandatos consecutivos, vice-presidente da ALEMS, e também presidente da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), que faleceu no dia 28 de fevereiro de 2011, aos 64 anos, por não resistir a uma cirurgia de emergência que tinha o objetivo de reparar um aneurisma da aorta abdominal.