Governo amplia vagas para cabos e abre mais de 300 para sargentos da Polícia Militar

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) hoje (7), o Edital assinado pelo Governador Reinaldo Azambuja e pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que amplia em mais 60 o número de vagas do processo seletivo interno para ingresso no CFC (Curso de Formação de Cabos) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

As novas vagas são referentes a 27ª Turma, pelos critérios de antiguidade e de mérito intelectual. Autorizado por meio do Decreto nº 15.598, de 2 de fevereiro do ano passado, inicialmente o processo seletivo previa 810 vagas para novos cabos da PM. Com a ampliação, serão ao todo 870 novos cabos na PM.

As vagas abertas hoje serão preenchidas pelos candidatos aprovados em todas as fases do certame, observando a ordem de classificação e as normas previstas no Edital de abertura.

O Diário Oficial de hoje traz também decreto do Governador e do Secretário de Segurança, autorizando a realização de processo seletivo interno para ingresso no Curso de Formação de Sargentos (CFS) da PM, pelos critérios de antiguidade e de mérito intelectual, para o preenchimento de 332 vagas.