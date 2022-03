Polícia prende traficantes no Caiobá, Tiradentes e em outros dois bairros da Capital

A Polícia Civil prendeu no último fim de semana, cinco adultos e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas durante o sábado (5) e domingo (6), em diversos bairros de Campo Grande. Principalmente os afastados do Centro da cidade, onde há mais denúncias.

No sábado, uma das equipes policiais flagrou um adolescente, de 14 anos, comercializando maconha em plena luz do dia no Jardim Caiobá. O garoto estava com sete porções de maconha e mais de R$ 500 em dinheiro. Ali próximo, um jovem de 24 anos foi abordado e com ele foram encontradas 18 pedras de pasta base, totalizando 90 gramas da droga.

No Tiradentes, após levantamento de informações sobre pontos de comercialização de drogas e incursão pela região, um indivíduo fugiu ao ver os policiais e antes de entrar em uma residência, os policias perceberam que o indivíduo havia jogado um objeto no telhado da casa.

Os policias conseguiram capturar o suspeito que possuía R$ 198,00 de dinheiro trocado em notas de pequeno valor e duas porções de maconha. No telhado da casa foi encontrado uma sacola contendo seis porções de cocaína, já fracionada para comercialização. Pesadas as drogas, a maconha pesou 3,6 gramas e a cocaína totalizou 10,3 gramas.

Jardim Samambaia e Macaúbas

No mesmo dia, os policiais civis viram um veículo Onix com registro criminal de apropriação indébita entrando em um imóvel do Jardim Samambaia, leste de Campo Grande. Durante a abordagem, os policiais localizaram com um rapaz, de 25 anos, 22,55 gramas de maconha.

Já com o outro suspeito que estava no veículo, de 27 anos, foram encontradas cinco porções de maconha, no valor de 39,20 gramas. Vale ressaltar que os dois indivíduos estavam com mandado de prisão em aberto.

O motorista ficou nervoso com as perguntas dos policiais, se recusando a responder a maior parte, até que depois de algum tempo resolveu colaborar, pois assumiu possuir mais entorpecentes em sua residência no bairro Jardim das Macaubas, extremo sul da Capital, onde os policiais apreenderam 51 quilos de maconha e pasta base, além de balanças de precisão e vários rolos de papel filme.

No endereço, outro jovem, de 25 anos, foi flagrado indo até o local alegando que queria comprar 10 quilos de maconha, que já estavam separados no momento em que os policiais chegaram. Ele trocaria um carro GM Astra, pela droga.