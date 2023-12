Assembleia começa a testar novo painel de votação e moderniza sistema de segurança

Começa a ser testado na sessão ordinária desta quinta-feira(13) o novo painel de votação instalado no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os deputados já estão fazendo a biometria e receberão uma senha individual que permitirá a eles participar da votação, mesmo que remotamente, de forma rápida e segura.

Segundo o diretor de Informática da ALEMS, Enio Marcelo Buzaneli, já foi feita a digitalização do plenário, instalados placares de leds que vão mostrar todas as votações, a presença dos parlamentares e tem entrada multimídia para mostrar slides, banners e vídeos, além de integrar o deputado que estiver participando via Zoom. Cada parlamentar terá um microfone individual em sua mesa, assim como os totens de votação.

Nesta quarta-feira (13) integrantes da Mesa Diretora conheceram o primeiro dos três equipamentos de raio-x que serão instalados para o controle de entrada e saída na Assembleia Legislativa. Os equipamentos conseguirão detectar armas de fogo ou artefatos proibidos.

Segundo o diretor de Segurança e Informação da ALEMS, tenente-coronel Wilson Sérgio Monari, os agentes de segurança passarão a portar rádios comunicadores que facilitarão o deslocamento deles em caso de necessidade.

Numa próxima etapa serão disponibilizados crachás individuais aos visitantes, com registro de entrada e saída, o mesmo que será utilizado aos servidores, que já tem o crachá funcional.

