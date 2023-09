Procon interdita academia clandestina em centro comunitário na Capital

O Procon (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) suspendeu atividades de uma academia que funcionava clandestinamente em um centro comunitário, na manhã de hoje (13), no Bairro Otávio Pécora, em Campo Grande.

O local funcionava em condições insalubres para atividades físicas. O estabelecimento não tinha registro de alvará e documentações de funcionamento no CREF11/MS (Conselho Regional de Educação Física).

“O Conselho está nas ruas fiscalizando, e com a ajuda do Procon coseguimos retirar do mercado um local clandestino que oferecia sérios riscos à saúde da população”, destaca o vice-presidente do CREF11/MS, Joni Guimarães, que também é presidente da Câmara de Fiscalização do Conselho.

O local não tinha profissional habilitado para dar aulas de musculação, que é um serviço destinado ao Bacharelado Profissional de Educação Física. A pessoa responsável pelo estabelecimento é formada em Educação Física, com licenciatura, o que permite apenas dar aulas em escolas. “O profissional licenciado, tem habilitação apenas para atuar em escolas, não têm capacidade técnica para trabalhar em academias”, destaca o vice-presidente do CREF11/MS, Joni Guimarães.

A academia agora segue interditado para funcionamento até que sejam sanadas todas as irregularidades encontradas.

Para ter certeza que o professor é profissional de Educação Física, o nome pode ser consultado no site www.confef.org.br. Caso não encontre o registro, a denúncia pode ser feita pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 9 9987-8366.

