Escritor e professor Fábio do Vale é eleito novo imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

O escritor e professor com doutorado e pós-doutorado em estudos de linguagens Fábio do Vale, também pesquisador – bem como organizador de eventos educacionais e atividades culturais -, foi eleito hoje pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras para ocupar a Cadeira nº 14, na sucessão do saudoso acadêmico Hermano de Melo. A eleição foi realizada em assembleia geral na sede da ASL, com presença de grande número de acadêmicos; eleito por maioria, Fábio do Vale será diplomado e tomará posse solene como novo Imortal na mais tradicional entidade literária do Estado em data a ser marcada.

A eleição foi coordenada pelo presidente da ASL, acadêmico Henrique de Medeiros – conforme o seu estatuto e de acordo com recente edital de abertura de vagas – e atuou como coordenador do processo de votação e apuração o acadêmico Abrão Razuk. Ao final, procedeu-se à conferência dos votos, proclamando-se o resultado oficial. A Cadeira 14 teve como primeiro ocupante o saudoso acadêmico Jorge Antonio Siufi.

O escritor Fábio do Vale

Residente em Campo Grande, cidade onde nasceu, Fábio Pereira do Vale Machado – novo titular da Cadeira 14 da ASL – é graduado em Letras e Pedagogia. Escritor e professor com doutorado e pós-doutorado em estudos de Linguagens, é autor das seguintes obras publicadas: O Refém do Abandono (romance), Candelabro Poético (poemas), A Voz e a Resistência Feminina na Obra Senhorinha Barbosa (romance), e Dificuldades de Aprendizagem na Infância (teórico). Em coautorias, integra outras relevantes publicações e pesquisas. É coordenador de pesquisa e extensão da Faculdade Insted. É professor dos segmentos universitário, pré-vestibular e colegial, e pesquisador de Literatura Contemporânea e da América Latina. Extremamente dedicado às atividades educativas, é frequente palestrante, participante de bancas universitárias, parecerista, curador e organizador de projetos e eventos culturais, além de membro de corpo editorial de diversas publicações acadêmicas, entre inúmeras outras atividades.

A ASL

Com quarenta cadeiras vitalícias, a ASL / Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – referência cultural do estado, sediada em Campo Grande, na Rua 14 de Julho n° 4653, Altos do São Francisco – comemorará, neste próximo mês de outubro, 52 anos de fundação, história e intensas atividades literoculturais, registrando, ao longo da sua existência, a fiel defesa do vernáculo e o cultivo da arte literária, zelando e incentivando todas as vertentes artísticas e derivações da cultura nacional e estadual. Mais informações no site institucional: www.acletrasms.org.br .

