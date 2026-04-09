Assembleia aprova Dia da Advocacia Criminalista e inclui Expogenética no calendário de MS

Sessão desta quinta-feira (09) também teve concessão de título honorário e moção de pesar a ex-prefeita da Capital

A criação do Dia Estadual da Advocacia Criminalista avançou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (9). A proposta foi aprovada em primeira discussão e estabelece a data comemorativa em 2 de dezembro.

O projeto é assinado pelo deputado Gerson Claro (PP), com participação de Junior Mochi (MDB) e Lídio Lopes (Avante), e surgiu a partir de solicitações de entidades ligadas à advocacia criminal no Estado. A matéria ainda precisa passar pelas comissões de mérito antes de seguir para as próximas etapas de tramitação.

Na mesma sessão, os parlamentares analisaram outras propostas. Em discussão única, foi aprovada a concessão do título de cidadão sul-mato-grossense a Orlando Morando Junior, por iniciativa do deputado Paulo Corrêa (PL).

Já em fase final, os deputados deram aval à inclusão da Expogenética MS no calendário oficial de eventos do Estado. A feira ocorre anualmente em Campo Grande, entre o fim de outubro e o início de novembro, e agora segue para sanção do governo estadual.

A Ordem do Dia também foi marcada por uma homenagem. Os deputados apresentaram uma moção de pesar pela morte de Nelly Bacha, que teve atuação na política de Campo Grande como vereadora e prefeita interina. A manifestação foi proposta por Junior Mochi (MDB) e aberta à adesão dos demais parlamentares.

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