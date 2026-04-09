Vídeo: mulher é presa após espancar idoso com barra de ferro durante roubo na páscoa no Nova Lima

A Polícia Civil, por meio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), prendeu uma mulher de 28 anos suspeita de participar de um roubo violento contra um idoso de 65 anos, ocorrido no dia 4 de abril, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O crime aconteceu por volta das 18h30, mas não havia sido registrado oficialmente. Após tomar conhecimento do caso, os investigadores localizaram a vítima, formalizaram a ocorrência e iniciaram as apurações. Em cerca de 48 horas, as duas suspeitas foram identificadas.

A mulher foi encontrada na terça-feira (8), no Jardim Colúmbia. Durante abordagem, ela confessou participação no crime e afirmou que o celular roubado ficou com a irmã, uma adolescente de 16 anos, que teria vendido o aparelho. Segundo a suspeita, ambas são usuárias de pasta base de cocaína.

Imagens obtidas pela polícia mostram as duas agredindo o idoso com uma barra de ferro enquanto ele pedia socorro. Após a violência, elas fugiram levando o celular da vítima.

A presa possui extensa ficha criminal, com registros por tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas e ameaças no contexto de violência doméstica. Esta não é a primeira vez que ela é detida por equipes da DERF.

Já a adolescente envolvida será investigada pela DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), responsável pelos procedimentos relacionados a menores de idade.