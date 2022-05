Arthur do Val é cassado e fica inelegível

Por unanimidade, a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) decidiu cassar o ex-deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei (União Brasil). A decisão deixa o paulistano sem os direitos políticos e inelegível por 8 anos pela Lei da Ficha Limpa. Ao todo, foram 73 votos a favor da cassação proposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp.

O colegiado abriu processo disciplinar contra Arthur devido aos áudios nos quais ele diz, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. Eram necessários ao menos 48 votos dos 94 deputados para que a solicitação fosse aprovada.

Mamãe Falei não estava presente na sessão. Por meio de nota, a assessoria do ex-deputado afirma que “a decisão do plenário da Alesp deixa claro que foi promovida uma perseguição contra Arthur do Val e que o motivo principal não era o seu mandato, ao qual já renunciou, mas sim retirá-lo da disputa eleitoral deste ano”.

“A desproporção da sua punição fica evidente já que a mesma Casa foi branda em relação a casos muito mais graves, como o do parlamentar Fernando Cury, que apalpou os seios de uma deputada e foi suspenso por apenas seis meses”, segue o texto, referindo-se ao caso do deputado que assediou a colega Isa Penna, em 2020.

“Eu fico muito triste, no ano que estamos, no estado que estamos, de ouvir ainda sobre machismo, assédio”, disse o presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), após a conclusão da votação. “Eu espero que nós possamos, na Assembleia Legislativa de SP, dar um grande exemplo de aqui isso não vai acontecer”.

O processo de votação foi rápido. Antes de começar, alguns deputados subiram ao púlpito do plenário para falar. O advogado de Arthur, Paulo Bueno, também se manifestou.

“Esse é um momento triste na Assembleia, porque independente do mandatário que está sendo julgado, é sim, um momento que temos que refletir sobre a democracia”, discursou Bueno. “Por mais abjetas e repugnantes que sejam as falas, a manifestação de pensamento, no nosso entender, não é suficientemente grave para a cassação do mandato de um parlamentar.”

“Que se saibam por aí que machismo pode fazer vocês perderem o mandato. Faço muito orgulho de fazer parte dessa história!”, disse a deputada Isa Penna antes da votação. “Hoje é dia de festa! Esse parlamento não quer parlamentar que trata mulheres como caça”, afirmou ela. “É com muita satisfação que um machista, um racista, como Arthur do Val, vai ser cassado.”

“É um dia muito triste para a Assembleia Legislativa”, disse o seu colega Enio Tatto (PT). “O último deputado que foi cassado aqui foi em 1999, o deputado Hanna Garib. E o problema dele foi a máfia dos fiscais quando ele era vereador.”

