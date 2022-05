Prefeito paraguaio ferido em atentado foi reanimado e continua em estado crítico

O prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo Quevedo, 53, continua internado em estado crítico após ter sido vítima de um atentado ontem (17), disse o irmão dele, o governador de Amambay, Ronaldo Acevedo, na manhã desta quarta-feira (18).

Conforme o jornal estrangeiro ABC Color, o prefeito foi atingido por sete tiros, dois deles no pescoço. No hospital, a vítima sofreu parada cardíaca e foi reanimado pela equipe médica que conseguiu reverter a situação.

Em entrevista coletiva, os médicos David Peña e Fátima Medina, informaram que o prefeito perdeu muito sangue. “O coração está começando a mostrar sinais de falência”, disse os profissionais de saúde.

Ontem, a informação era de que Acevedo poderia ser transferido para outra unidade hospitalar da Capital do Paraguai, Assunção, ou até mesmo para o Brasil. Mas, segundo o governador, por enquanto não será possível fazer a transferência até que o estado de saúde do irmão se estabilize.

Ronald culpou o presidente Mario Abdo Benítez pela tragédia e afirmou que o Paraguai não tem uma política de Estado para lidar com o crime organizado. “A guerra está perdida”, disse.

Ronald disse que o irmão não havia recebido ameaças de morte. Ao ser indagado sobre as possíveis causas do atentado, o governador acredita que o crime aconteceu porque “nós fazemos nosso trabalho, como aconteceu com Pecci”.

Por fim, ele fez referência ao promotor Marcelo Pecci, que atuava contra o narcotráfico e foi assassinado na semana passada na Colômbia.