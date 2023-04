Arildo Alcântara toma posse como Coordenador de Saúde Indígena de MS

O indígena Arildo Alves Alcântara tomou posse como novo coordenador do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) de Mato Grosso do Sul. A posse aconteceu ontem (17) na Capital, após nomeação no Diário Oficial da União da última sexta-feira (14).

A portaria foi assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. A DSEI é uma pasta ligada à Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) do Ministério da Saúde. O órgão estava sem um coordenador desde janeiro, quando Luiz Antonio de Oliveira Júnior foi exonerado do cargo. Arildo era assessor político do Conselho do Povo Terena.

O Conselho publicou comunicado em suas redes sociais com o anúncio da nomeação.

“É a SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, a responsável pela execução da política de saúde específica para os povos indígenas e o DSEI é o órgão centralizador dessas políticas. É de responsabilidade do coordenador gerir toda essa estrutura e confiamos no nosso parente, Arildo Terena, que ocupará esse espaço com muita responsabilidade”.

A estrutura de atendimento no Dsei-MS conta com postos de saúde, com os Polos-base e as Casais (Casas de Saúde Indígena). Em Mato Grosso do Sul, são 14 Polos-base: Amambai; Antônio João; Aquidauana; Bodoquena; Bonito; Cassilândia; Caarapó; Corumbá; Dourados; Japorã; Miranda; Paranhos; Sidrolândia e Tacuru. As Casas estão em Amambai; Campo Grande e Dourados.

