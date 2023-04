Árbitro de MS integra quadro nacional de voleibol

O arbitro sul-mato-grossense Abelmar Aguiar de Andrade, que atualmente mora em Dourados, foi aprovado no início da semana para integrar o quadro de Árbitro Aspirante a Nacional na modalidade de voleibol da Confederação Brasileira de Voleibol.

Segundo divulgado pelo site MS Em Foco. Abelmar é natural de Brasília (DF) e no início do mês realizou avaliações na cidade de Saquarema (RJ), durante o Campeonato Brasileiro de Seleções Feminino Sub-16, onde contou também com participações de equipes do Mato Grosso do Sul.

As avaliações onde Abelmar foi aprovado contou com provas práticas, onde foram aplicadas provas teóricas envolvendo tudo sobre o voleibol. Os instrutores foram Marcelo Siqueira de Souza, Árbitro Internacional na modalidade e Walfran Silva Miranda, Árbitro Nacional.

Segue abaixo a publicação em Nota Oficial com os aprovados no quadro de Árbitro Aspirante a Nacional.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.