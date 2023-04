São Paulo x Puerto Cabello: onde assistir e prováveis escalações

O São Paulo enfrenta a Academia Puerto Cabello nesta terça-feira (18), pelo segundo jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi.

Na primeira rodada, o tricolor venceu o Tigre, na Argentina. Já o Puerto Cabello enfrentou o Tolima na primeira rodada, sendo derrotado por 2 a 0. O confronto das equipes será o primeiro jogo do São Paulo pela edição deste ano que acontecerá em casa.

Após ter vencido o Tigre em sua estreia, o Tricolor enfrentará um novo desafio após registrar dois resultados desfavoráveis: um empate em casa contra o Ituano, pela Copa do Brasil, e uma derrota no último sábado para o Botafogo, no primeiro jogo do Brasileirão.

O time venezuelano que enfrentará o São Paulo foi estabelecido em 2011, mas só estabeleceu uma equipe profissional em 2014. No entanto, é notável que dentre todas as equipes que irão enfrentar o Tricolor, é a que possui o melhor retrospecto na atual fase. O time lidera o campeonato venezuelano e sua única derrota foi exatamente para o Tolima.

Crise

Devido a várias lesões e à falta de vitórias em confrontos importantes neste ano, o São Paulo tem uma única exigência de seus torcedores para o ano de 2023: permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

A crise se intensificou após a derrota para o Botafogo na estreia do campeonato no último sábado. Depois de lutar contra o rebaixamento nas últimas duas edições do Brasileirão e sofrer uma eliminação humilhante para o Água Santa no Campeonato Paulista, juntamente com a crise financeira e um departamento médico sempre sobrecarregado, a torcida perdeu a paciência.

Enfrentando o Puerto Cabello, Ceni tem a oportunidade de conseguir um alívio em meio à crise e tentar se reaproximar da torcida. No entanto, como a equipe jogou há três dias e tem outro compromisso pelo Brasileirão no próximo sábado, contra o América-MG, é provável que o técnico opte por escalar um time alternativo na partida da Sul-Americana.

Prováveis escalações

São Paulo: O setor ofensivo se tornou um problema para Ceni. David está fora devido a um estiramento no joelho direito, assim como Erison, que sofreu um estiramento na coxa. Calleri e Luciano também tiveram problemas no último fim de semana, mas estarão disponíveis. Além disso, o zagueiro Diego Costa terá que cumprir suspensão.

Quem está fora: Diego Costa (suspenso), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), André Anderson (pubalgia), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), David (lesão no joelho) Erison (estiramento) e Pedrinho (afastado).

Time provável: Rafael, Raí Ramos (Rafinha), Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Nestor (Gabriel Neves), Marcos Paulo e Michel Araújo; Alisson (Calleri) e Luciano.

Puerto Cabello: A equipe venezuelana tentará se recuperar da derrota na primeira rodada, quando caiu para o Tolima, em casa, por 2 a 0. No banco, tem o técnico Noel Sanvicente, que dirigiu a seleção da Venezuela na Copa América de 2015.

Time provável: Luis Romero, Peraza, Kevin de la Hoz, Carlos Rivero e Granados; Guerrero, Zuma e Junior Cedeño; Williams Lugo, Luifer Hernández e Danny Pérez.

