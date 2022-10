Eletricistas caem de quase 5 metros de altura dentro de indústria

Dois jovens, de 20 e 27 anos, foram encaminhados para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (6), após terem caído de aproximadamente 5 metros de altura, durante o trabalho em uma indústria de higiênicos da Rua Jarauçú, região do Bairro Nova Lima, na Capital.

Segundo os socorristas, as vítimas estavam trabalhando em cima de um andaime quando sofreram a queda. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local, entre ela uma URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado).

Ambos estão consciente e orientados, um está com uma fratura bilateral no cotovelo, enquanto o outro ficou com uma fratura bilateral no tornozelo. Não foi informado se eles estavam com equipamentos de segurança no momento que caíram. Acesse também: Copa do Mundo: consumidores devem aproveitar preços menores de Smart TVs

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf