Com 26 anos em atividade Camelódromo busca verbas para revitalização do espaço

Principal objetivo é a modernização da estrutura para valorizar região central

Representantes da Associação dos Vendedores Ambulantes do Camelódromo estiveram na Câmara Municipal de Campo Grande para solicitar verbas com objetivo de revitalizar o espaço. Para a associação, a medida é necessária para manter a atratividade do espaço e da região central.

De acordo com o presidente da entidade, Narciso Soares, o Camelódromo já conta com uma verba de R$ 700 mil para refazer a fiação do espaço, e está em processo de licitação no momento. As principais reivindicações são para a construção de uma área coberta na passarela lateral, que fica entre o Camelódromo e a Giga, para que se torne um ponto atrativo com quiosques e outras opções para os consumidores.

“Fomos reivindicar um projeto que temos em cobrir a lateral. Com uma cobertura ali podemos fazer um local turístico com quiosques, como há em outras cidades como Curitiba. Assim, teremos um espaço turístico, que beneficiará não somente o Camelódromo como o Centro da cidade também, para que as pessoas tenham um local confortável e uma área de lazer mesmo”, informou o presidente Narciso Soares.

Outra solicitação feita foi a inclusão do Camelódromo para que possa entrar no quadro de eventos culturais da cidade, e que a nova passarela proposta tenha atrativos que tragam novos clientes à região central.

Segundo o presidente, ao longo dos anos a área central tem sofrido com o distanciamento dos clientes, e essas reformas propostas visam tornar a região um ponto estratégico para novos públicos.

“Nós temos visto, ao longo dos anos, que o Centro tem sofrido com esse distanciamento dos clientes. Então, a gente tem que buscar melhoria de forma que possa continuar o Centro atrativo, as pessoas possam continuar indo e tendo segurança também ali. Nós conversamos com o presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), surgiram algumas ideias, e a gente vai estar lutando para que nós consigamos desenvolver mais o Centro”, completou o presidente.

O Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca, popularmente conhecido como Camelódromo de Campo Grande, funciona há 26 anos na Capital, e é a principal fonte de renda de mais de 2 mil colaboradores que atuam no local. Com o objetivo de retirar comerciantes das ruas, oferecer dignidade e infraestrutura, e gerar emprego e renda para centenas de famílias. Hoje, é um símbolo da área central de Campo Grande, frequentado tanto por moradores quanto por turistas.

Por Gustavo Nascimento

