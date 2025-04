Após internação em Natal, Bolsonaro é transferido para Brasília e deve passar por nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido para Brasília na noite desse sábado (12), após pouco mais de um dia internado no Hospital Rio Grande, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele desembarcou na capital federal por volta das 20h, em uma UTI aérea, e seguirá sob cuidados médicos em um hospital particular, onde passará por exames e avaliação.

Bolsonaro foi hospitalizado na sexta-feira (11) após sentir fortes dores abdominais durante uma agenda política em Santa Cruz, no interior do estado, parte do giro nacional promovido por seu partido, o PL. Diante da situação, o governo do Rio Grande do Norte disponibilizou um helicóptero para o transporte emergencial até a capital potiguar. A ação foi coordenada pela governadora Fátima Bezerra, filiada ao PT.

Apesar do histórico de complicações médicas decorrentes da facada sofrida em 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), os médicos responsáveis inicialmente descartaram relação direta do atual episódio com aquele atentado. No entanto, Bolsonaro afirmou, em vídeo gravado ainda no hospital em Natal, que deve passar por uma nova cirurgia.

Na saída do hospital, por volta das 17h30, uma multidão se reuniu para manifestar apoio ao ex-presidente. Imagens do momento mostram Bolsonaro sendo ovacionado pelos apoiadores antes de embarcar na aeronave rumo à capital federal. Confira o vídeo.

Em nota divulgada à imprensa na manhã deste domingo (13), o Hospital DF Star informou que o ex-Presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de ontem para o Hospital DF Star e após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas.

O comunicado informa inda que, “as equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal”.

O PL informou que, por ora, a agenda política de Bolsonaro está suspensa até nova orientação médica.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais