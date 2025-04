PP busca reforçar sua bancada no Senado com candidatura forte

Durante o evento que marcou os 100 dias da gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), realizado na sexta-feira (11), a senadora Tereza Cristina (PP) afirmou que o Progressistas está se articulando para disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026. Em seu discurso, ela destacou o comprometimento da legenda em garantir representatividade no Congresso Nacional.

“Eu não posso ter capricho pessoal, mas o PP quer e vai trabalhar muito para ter esse candidato”, afirmou. A senadora deixou claro que, embora não esteja pessoalmente envolvida em disputas internas, atuará como articuladora do grupo, reforçando que a legenda “vai brigar para ter um candidato do PP ao Senado”.

A movimentação interna no partido começou a ganhar força, com diferentes nomes sendo cogitados nos bastidores. O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, Marcelo Migliolli, é citado como um dos possíveis nomes, embora tenha afirmado que só aceitará a candidatura caso seja escolhido para concorrer ao Senado pelo grupo.

Apesar da cautela na definição de nomes, a base do PP aposta em uma construção sólida e coletiva para garantir competitividade nas urnas. A fala da senadora Tereza Cristina sinaliza que a legenda está disposta a conquistar mais uma vaga no Senado.

O deputado federal Luiz Ovando, que também integra o Progressistas, reforçou esse posicionamento em nota à imprensa. Ele destacou o papel de liderança da senadora Tereza Cristina e do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e colocou-se à disposição do partido, caso seu nome venha a ser considerado.

“Sou, acima de tudo, um soldado do meu partido. Tenho plena confiança na liderança da senadora Tereza Cristina. Caso meu nome venha a ser considerado, e se for do agrado da direção partidária, estarei à disposição para contribuir com aquilo que for melhor para o nosso estado e para o Brasil”, afirmou Ovando.

O deputado também frisou a importância da eleição para o Senado em 2026, apontando que o pleito terá papel decisivo para o futuro do país. Ele defendeu a escolha de lideranças com histórico limpo, coerência e independência.

Outro nome que observa com atenção o cenário, aguardando eventuais definições e respeitando a liderança de Tereza Cristina, é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, que também tem sido mencionado nos bastidores como possível pré-candidato ao Senado, embora reforce que qualquer decisão será tomada apenas com o aval da senadora, sinalizando respeito à condução da legenda e ao projeto partidário em construção.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais