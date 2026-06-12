Após dobrar a votação e consolidar atuação na saúde, Dr. Victor Rocha é convidado pelo PSDB para disputar vaga na Câmara Federal

O vereador Dr. Victor Rocha confirmou que recebeu do PSDB o convite para colocar seu nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa Tribuna Livre, onde o parlamentar destacou que o convite surgiu após o crescimento de sua atuação política e do reconhecimento do trabalho desenvolvido na área da saúde pública.

Segundo o Dr. Victor Rocha, sua trajetória eleitoral demonstra uma evolução consistente. Em sua primeira eleição para vereador, conquistou 2.163 votos. Já na eleição de 2024, foi reeleito com 5.355 votos, mais que dobrando sua votação.

“Passamos de pouco mais de dois mil votos para mais de cinco mil votos. Isso chamou a atenção das lideranças partidárias e mostrou que estamos construindo um trabalho sólido junto à população”, afirmou.

Convite foi construído com lideranças estaduais – De acordo com o vereador, o convite foi discutido com importantes lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, entre elas o presidente estadual do PSDB, deputado estadual Pedro Caravina, além do governador Eduardo Riedel (PP) e do pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja (PL).

Dr. Victor Rocha ressaltou que o PSDB entende ser importante abrir espaço para novas lideranças e ampliar a representatividade de nomes que possuem atuação reconhecida junto à população. “O partido entende que precisa renovar seus quadros, oxigenar suas lideranças e valorizar quem tem apresentado resultados. Recebi esse convite com muita responsabilidade e gratidão”, declarou.

Saúde segue como principal bandeira – Reconhecido pelo trabalho desenvolvido na Câmara Municipal e pela atuação à frente da Casa Rosa e do projeto Casa Azul, Dr. Victor Rocha afirmou que a saúde continuará sendo sua principal bandeira política.

Durante a entrevista, foi destacado que o parlamentar construiu uma atuação consistente nos últimos anos, especialmente na defesa da saúde pública, na redução das filas do SUS e na ampliação do acesso a consultas, exames e diagnósticos precoces.

Além da atuação parlamentar, o vereador tem se destacado por iniciativas voltadas à prevenção e ao combate ao câncer, tornando-se uma das principais referências do tema em Mato Grosso do Sul.

Definição ocorrerá nas convenções partidárias – Apesar do convite, Dr. Victor Rocha explicou que o processo eleitoral ainda está em fase inicial e que a definição oficial dos candidatos ocorrerá apenas durante as convenções partidárias.

Até lá, ele permanece como pré-candidato, participando das discussões internas da legenda e contribuindo para a construção do projeto político do partido para as eleições de 2026. “Recebo esse convite com muita honra. É o reconhecimento de um trabalho construído ao lado da população. Continuarei focado no mandato, na defesa da saúde pública e nas demandas da nossa gente”, concluiu.