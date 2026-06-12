Atleta de Campo Grande é campeão brasileiro de natação

Aos 16 anos, o nadador Lucas de Souza Belfort conquistou o título de campeão dos 200 metros borboleta no Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno – Troféu Dr. Tancredo Neves, realizado entre os dias 1º e 6 de junho, no Rio de Janeiro. O atleta contou com apoio financeiro da PrefG para representar a cidade na competição.

O incentivo ao esporte tem contribuído para que atletas e paratletas da Capital participem de competições de alto nível no Brasil e no exterior. Um exemplo desse resultado é a conquista de Lucas, que recebeu o Auxílio-Atleta para ajudar nos custos da viagem ao campeonato nacional.

O recurso foi utilizado para auxiliar nas despesas com alimentação e transporte durante o evento, garantindo melhores condições para que o jovem atleta pudesse disputar a competição.

Segundo Lucas, representar Campo Grande em um campeonato dessa dimensão foi uma experiência inesquecível. “Foi muito gratificante estar lá por Campo Grande, pois representar minha cidade em uma competição desse nível é definitivamente uma experiência única”, destacou.

O atleta também ressaltou a importância do incentivo para quem busca crescer no esporte e alcançar novos resultados. “Acho muito bom para incentivar os atletas a terem condições e buscar alcançar competições e resultados cada vez maiores”, afirmou.

Incentivo ao esporte

O Auxílio-Atleta é um benefício destinado a atletas, paratletas e equipes que representam Campo Grande em competições esportivas e paradesportivas oficiais, realizadas no Brasil e no exterior.

Os recursos podem ser utilizados para custear despesas com transporte, hospedagem, alimentação e taxas de inscrição, ampliando as oportunidades para que os esportistas participem de eventos oficiais e desenvolvam suas carreiras.

As solicitações devem ser feitas por meio de formulário on-line, com o envio da documentação exigida. O pedido precisa ser realizado com antecedência mínima de 60 dias da data da competição.

Os valores variam de acordo com a localidade do evento, podendo chegar a até R$ 5 mil para competições internacionais, até R$ 3 mil para competições nacionais realizadas fora de Mato Grosso do Sul e até R$ 2 mil para eventos realizados dentro do Estado.

Criado pela Lei nº 6.754/2021, o Auxílio-Atleta tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento do esporte em Campo Grande, incentivando a participação de atletas e paratletas em competições oficiais e ampliando as oportunidades para que talentos locais alcancem resultados cada vez mais expressivos.

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