Muito além da camisa 10: Especialistas ensinam como criar maquiagens temáticas para a Copa do Mundo

Em ritmo de Copa do Mundo, a movimentação em torno da preparação para os jogos da Seleção Brasileira vai além das transmissões e das festas espalhadas pela cidade. Em Campo Grande, o clima de torcida também chega ao dia a dia dos moradores, que buscam se planejar para acompanhar as partidas com estilo e praticidade. Depois de sugestões de looks para o período, o Jornal O Estado traz agora dicas de profissionais da beleza para te ajudar a compor a maquiagem ideal e evitar imprevistos na hora de torcer pelo Brasil.

A maquiadora Bárbara Azevedo da Capital, explica que é possível unir criatividade e elegância mesmo em produções mais discretas, adaptando o estilo de cada pessoa ao clima de torcida sem exageros.

“As cores da nossa bandeira são muito vibrantes, então para quem prefere algo mais discreto pode parecer um desafio, mas dá para equilibrar bem. A gente pode fazer uma maquiagem neutra, com marrom e preto, e trazer um toque de cor com uma sombra cintilante em dourado, amarelo, verde ou azul. Também dá para usar delineados coloridos mais suaves, como o azul e o verde, ou aplicar lápis de olho esfumado na parte externa. Isso mantém a elegância, mas já traz o clima da torcida”, explica Bárbara.

Segundo a profissional, há ainda espaço para quem deseja ousar mais na composição. “Para quem gosta de cor, dá para fazer esfumados completos com verde, amarelo e azul juntos, que ficam lindos. Também temos os delineados gráficos com cores e o uso de pedrinhas, que estão muito em alta. Às vezes até uma maquiagem bem básica com um ponto de brilho e aplicações já resolve, deixando o visual leve, bonito e totalmente no clima da Copa”, completa.

Brasilcore

O maquiador oficial d’O Boticário e expert de beleza, Sadi Consati, destaca que o momento é marcado pela estética “Brasilcore”, que ressignifica as cores verde, amarelo e azul em produções contemporâneas e versáteis.

“As principais tendências seguem o conceito ‘Brasilcore’, que traz as cores da bandeira de forma moderna e sofisticada. Uma das apostas é o delineado gráfico colorido, substituindo o preto por traços vibrantes. Outra tendência é o under eye colorido, com aplicação das cores rente aos cílios inferiores, criando um visual atual e fácil de reproduzir”, explica Sadi.

Segundo o especialista, o mais importante é que a maquiagem acompanhe a personalidade de quem usa, sem perder o espírito da torcida.

“Também estão em alta os acabamentos luminosos, com sombras metalizadas, pontos de luz e brilho, além do efeito glossy nos lábios. A ideia é usar as cores de forma elegante, seja em um detalhe discreto ou em uma maquiagem mais elaborada.O essencial é que cada pessoa adapte essas tendências ao seu estilo, brincando com as cores de maneira leve e criativa. Pode ser um detalhe sutil ou uma produção mais ousada, mas sempre com identidade e conforto. O objetivo é transmitir a energia da Copa de um jeito que seja bonito, atual e que represente quem está torcendo”, conta.

Resistência até o último gol

Com a proximidade dos jogos e o aumento das temperaturas, a preparação da maquiagem para longos períodos de torcida exige atenção especial aos produtos e técnicas utilizados. A maquiadora Bárbara destaca que a escolha por itens de alta durabilidade e fórmulas resistentes ao calor, como versões à prova d’água, faz toda a diferença para manter o visual intacto durante as horas de comemoração.

“Eu acho que, com o calor, é importante procurar produtos de alta durabilidade. Hoje existem maquiagens muito boas no mercado que duram bastante. Também uso blindagens para ajudar na fixação e prefiro maquiagens mais leves, para não pesar na pele e durar mais. Quando a pele começa a ficar oleosa, uso um lenço de papel para retirar o excesso, principalmente na testa, nariz e queixo. Se precisar, levo um pózinho para retoques ao longo do dia”, explica Bárbara.

Enquanto a maquiadora Bárbara reforça o uso de produtos leves, à prova d’água e técnicas de controle de oleosidade durante as comemorações, Sadi destaca que o segredo de um resultado impecável começa antes da maquiagem, na preparação da pele.

“O segredo para uma maquiagem resistente começa antes mesmo da aplicação dos produtos de cor. Uma pele bem preparada faz toda a diferença. Eu sempre recomendo iniciar com uma boa limpeza, como o Gel de Limpeza Facial Antioxidante Botik Vitamina C, seguido de hidratação e proteção solar com o Protetor Solar Facial Antioxidante FPS 70 Boti.Sun Ultra Fluido. Depois, o primer ajuda a fixar tudo melhor, e bases de longa duração são essenciais para aguentar o dia inteiro”, explica Sadi.

“Pequenos detalhes já fazem toda a diferença”

Para quem deseja entrar no clima da Copa do Mundo, mas não tem muita prática com maquiagem artística, Bárbara destaca que é possível criar produções simples, rápidas e com bom resultado utilizando poucos elementos. Segundo ela, detalhes pontuais já são suficientes para transformar o visual e trazer o espírito da torcida sem exigir técnicas avançadas.

“Eu acho que fazer um olho bonito é fácil com as pedrinhas, porque elas são fáceis de aplicar e destacam muito. Para quem não gosta de pesar na maquiagem da pele, elas são uma ótima opção, já que você pode focar só nos olhos e nos lábios. Outra dica é apostar naquilo que você já tem mais segurança: se não sabe fazer esfumado, faz um delineado colorido; se gosta de esfumado, vai nele. Também dá para usar sombras com brilho, lápis de olho e cores vivas inspiradas na bandeira do Brasil. O importante é se divertir e criar algo que tenha a sua cara”, orienta Bárbara.

Sadi reforça que não é preciso dominar técnicas avançadas para alcançar um resultado bonito e temático. Com pequenas intervenções, já é possível criar um visual criativo e cheio de personalidade, ideal para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.

“Não é necessário ser expert em maquiagem para criar uma produção temática bonita. Pequenos detalhes já fazem toda a diferença. Uma dica é apostar em delineado colorido em verde, amarelo ou azul, ou sombra apenas na parte inferior dos olhos para um efeito moderno e fácil. Os iluminadores trazem luminosidade e o gloss labial complementa de forma simples e sofisticada. Também gosto das paletas multifuncionais, que permitem várias combinações em um só produto”, finaliza o expert.

Amanda Ferreira

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