Após denúncia na Deam, presidente da Funesp pede exoneração em Campo Grande

Desligamento foi publicado no Diogrande; Prefeitura afirma que saída ocorreu para que ele esclareça “fatos de caráter pessoal”

O diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Sandro Trindade Benites, de 51 anos, deixou o cargo nesta segunda-feira (9), após ser citado em uma denúncia de violência doméstica registrada em Campo Grande. A exoneração foi oficializada no Diogrande, o diário oficial do município.

A ocorrência foi registrada na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Conforme relato da mulher, de 43 anos, ela manteve um relacionamento com Sandro por cerca de seis anos. A decisão de encerrar a relação teria ocorrido após descobrir que ele viajou para a Europa acompanhado da esposa, e não com um grupo de amigos, como havia informado anteriormente.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que Sandro Benites solicitou o desligamento do cargo “para que possa dedicar-se a esclarecer fatos de caráter pessoal”.

