homem faz ameaças, invade casa da ex e acaba preso em Coxim

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Suspeito de 24 anos voltou ao imóvel na manhã desta segunda-feira; vítima procurou ajuda na delegacia após se sentir ameaçada

Na manhã desta segunda-feira (9), um homem de 24 anos foi preso em Coxim depois de invadir a casa da ex-companheira e voltar a ameaçá-la. O caso ocorreu um dia após a mulher já ter procurado ajuda por causa de intimidações feitas por ele.

A vítima, de 44 anos, relatou que as primeiras ameaças aconteceram na noite de domingo (8). Na ocasião, a polícia chegou a ser acionada, mas o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe.

Mesmo assim, na manhã seguinte ele retornou à residência da mulher e entrou no imóvel sem autorização. Segundo o relato, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Com medo da situação, a vítima saiu de casa e foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher para registrar o ocorrido.

Após a denúncia, equipes foram até o endereço informado e localizaram o suspeito, que acabou detido.

Ele foi encaminhado para os procedimentos necessários e permanece à disposição da Justiça.

Denúncias

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados de forma anônima pelo telefone 180. Em Coxim, também é possível procurar diretamente a Delegacia de Atendimento à Mulher pelo telefone (67) 3291-1338.

