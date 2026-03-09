homem faz ameaças, invade casa da ex e acaba preso em Coxim

Suspeito de 24 anos voltou ao imóvel na manhã desta segunda-feira; vítima procurou ajuda na delegacia após se sentir ameaçada
Na manhã desta segunda-feira (9), um homem de 24 anos foi preso em Coxim depois de invadir a casa da ex-companheira e voltar a ameaçá-la. O caso ocorreu um dia após a mulher já ter procurado ajuda por causa de intimidações feitas por ele.
A vítima, de 44 anos, relatou que as primeiras ameaças aconteceram na noite de domingo (8). Na ocasião, a polícia chegou a ser acionada, mas o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe.
Mesmo assim, na manhã seguinte ele retornou à residência da mulher e entrou no imóvel sem autorização. Segundo o relato, o homem não aceitava o fim do relacionamento.
Com medo da situação, a vítima saiu de casa e foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher para registrar o ocorrido.
Após a denúncia, equipes foram até o endereço informado e localizaram o suspeito, que acabou detido.
Ele foi encaminhado para os procedimentos necessários e permanece à disposição da Justiça.
Denúncias
Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados de forma anônima pelo telefone 180. Em Coxim, também é possível procurar diretamente a Delegacia de Atendimento à Mulher pelo telefone (67) 3291-1338.
