Suspeito de abusar de criança é preso em Três Lagoas

Homem de 56 anos foi detido nesta segunda-feira após investigação que apurou denúncias envolvendo uma vítima de 10 anos

Na manhã desta segunda-feira (9), um homem de 56 anos foi preso em Três Lagoas, suspeito de cometer crimes contra uma criança de 10 anos.

O caso passou a ser investigado após a denúncia de que a vítima estaria sofrendo abusos. Conforme as apurações, os fatos teriam ocorrido durante passeios de carro com o suspeito, que também teria feito registros em imagens da criança.

Após a conclusão das investigações, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do investigado. O pedido foi analisado e autorizado pela Justiça, que expediu o mandado na última sexta-feira (6).

Nesta segunda-feira, equipes policiais localizaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial. Ele foi encaminhado para a delegacia e, após os procedimentos legais, levado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Informações que possam ajudar nas investigações ou na localização de suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo é garantido.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.