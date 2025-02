Associação das Funerárias de MS emite nota após carro fúnebre ser usado por funcionário para tráfico de drogas

Por meio de nota, a AFIMS (Associação das Funerárias do Interior de Mato Grosso do Sul) se pronunciou sobre o caso envolvendo a Real Pax Santa Rita, a qual demitiu um funcionário após ele ser flagrado transportando drogas no carro fúnebre. Ele levaria os entorpecentes de Campo Grande para Costa Rica. Veja:

“Reforçamos que tal conduta é inadmissível e não condiz com os valores e a seriedade das empresas do setor funerário, que trabalham diariamente com respeito, ética e compromisso. Confiamos na Justiça e nas forças de segurança para a devida apuração dos fatos e punição dos responsáveis, reafirmando que atos individuais não podem mandar a confiança de um setor que desempenha um papel essencial para a sociedade”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram