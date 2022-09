Após debate, Tebet começa a ganhar pontos

Pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo BTG Pactual e divulgada ontem (5) pelo UOL, indica que a senadora Simone Tebet, do MDB, marcou 6% em intenções de voto para presidente na modalidade estimulada.

A candidata teve melhora nas intenções de voto e agora tem dois pontos a mais que na pesquisa de sete dias atrás do mesmo instituto. A a margem de erro é de dois pontos.

Em relação à sondagem da semana passada, Tebet está tecnicamente empatada com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que oscilou um ponto para baixo, e aparece na terceira posição, com 8%. Já a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) também teve saldo positivo na pesquisa, já que oscilou um ponto para cima e registrou 1%.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.